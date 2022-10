Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania traz personagem esquecido ao MCU

O trailer de Homem-Formiga: Quantumania saiu, e os fãs estão extremamente empolgados com a presença de Kang, o Conquistador. Mas outro personagem da Marvel também apareceu no trailer de Quantumania, e vários fãs nem pararam pra perceber.

Mas também não é pra menos, já que a Marvel mostrou na San Diego Comic Con deste ano, que o próximo filme dos Vingadores será Dinastia Kang. Isso coloca o vilão apresentado no trailer de Homem-Formiga como o provável “novo Thanos” do MCU.

Continua depois da publicidade

Kang foi o centro da repercussão do trailer nas redes sociais, com pessoas empolgadas com a presença do vilão no filme, e também com o visual incrível que ele terá no MCU.

Mas, enquanto todos os olhos estavam no Conquistador, é possível que outro personagem da Marvel tenha sido introduzido pelo trailer de Homem-Formiga 3.

Um novo personagem do trailer pode ser o vilão Orbe

No momento do trailer em que Scott e Cassie entram no Reino Quântico, um personagem aparece e pode muito bem ser a introdução de Orbe ao MCU.

Orbe apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 1973 em Marvel Team-Up #15. De acordo com a Marvel, o personagem começou como Drake Shannon, coproprietário de um show de dublês com “Crash” Simpson.

Mas, a rivalidade dos dois escalou para uma corrida perigosa, que deixou o Shannon desfigurado, e fez com que ele se tornasse o vilão Orbe, conhecido por usar um capacete em formato de olho para esconder suas cicatrizes.

O personagem se tornou vilão do Motoqueiro Fantasma. Mas Drake Shannon não foi a única versão de Orbe, já que um mercenário com o mesmo nome surgiu em Motoqueiro Fantasma #26 em 2008. A diferença é que esse orbe tinha realmente um olho no lugar da cabeça.

Se o personagem visto no trailer realmente é Orbe, seria um novo design para o personagem e um lugar estranho para ele aparecer.

O vilão não tem conexão com o Reino Quântico nos quadrinhos, e o personagem do trailer não tem bem um olho no lugar da cabeça. Porém, não seria a primeira vez que um personagem do MCU seria diferente de sua versão nos quadrinhos.

Thanos, por exemplo, teve seus objetivos completamente alterados no MCU, já que nas páginas o Titã Louco queria usar a Manopla do infinito como uma forma de cortejar a Morte. Isso torna perfeitamente possível que uma nova versão de Orbe surja do Reino Quântico.

De qualquer forma, vamos descobrir mais sobre o misterioso personagem em Homem-Formiga: Quantumania, que estreia no dia 16 de fevereiro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Soldeira