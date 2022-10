Homem-Formiga 3: Detalhes que você não percebeu no trailer de Quantumania

A Marvel divulgou o trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3), que mostra, enfim, o visual de Kang, o Conquistador. Mas há muitos detalhes que podem ter passado despercebidos pelos fãs.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com as voltas de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Além disso, Kathryn Newton também está se juntando ao elenco como uma Cassie Lang mais velha, substituindo Emma Fuhrmann. Jonathan Majors, introduzido em Loki como uma das versões de Kang, vive o vilão.

Separamos 5 detalhes que você pode ter perdido no trailer de Homem-Formiga 3. Confira.

Scott aproveita a fama do Homem-Formiga

O trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania mostra que Scott é o “Funcionário do Século” da Baskin-Robbins – além de ser um ex-presidiário, podcaster de sucesso e membro dos Vingadores.

Pelo jeito, finalmente estão apreciando o fato dele ter se tornado um super-herói nos últimos anos.

Jornada ao reino Quântico

Depois que o satélite Quantum de Cassie aparentemente envia o sinal errado, todos os aliados do Homem-Formiga são puxados junto com ele para o que Janet descreve como “um universo secreto abaixo do nosso”.

A partir daqui, a prévia se concentra nas vistas deslumbrantes e surreais do Reino Quântico, parecendo uma história que não parece apenas tirada de uma página de quadrinhos, mas um filme clássico de ficção científica envolvendo outra pequena aventura.

Semelhança com Star Wars

É difícil ignorar o fato de que um bar visto durante nossa espiada no Reino Quântico enquanto o trailer se desenrola parece um retorno visual da saga Star Wars.

O meio bar circular, seu barman com vários braços e a sala bem lotada definitivamente remetem à Cantina de Mos Eisley. E há até um cliente com barba e capuz marrom, que se parece com Obi-Wan Kenobi.

Cassie Lang de uniforme

Cassie é uma das presenças mais significativas no trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Ela mostra ao pai o dispositivo que ela ajudou a fazer, que se comunica com o Reino Quântico.

Depois que o grupo é sugado para o reino, vemos Cassie em suas roupas normais de rua com seu pai. Eventualmente, no final do trailer, vemos Scott, Hope e Cassie em trajes especiais enquanto encaram alguém (possivelmente Kang) fora da tela.

Kang com uniforme clássico

No trailer, vemos Kang com seu icônico traje dos quadrinhos, que, como seu usuário, é originário do século 40.

A partir daí, o futuro Conquistador é mostrado tendo uma breve conversa com Scott, com Kang sendo muito mais ameaçador do que Aquele que Permanece. Nossa única pergunta é como Scott vai resistir a essa nova e desconhecida ameaça.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.