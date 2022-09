Hot Take: Caso Amber Heard e Johnny Depp vira filme; veja

O caso mais polêmico do ano, que envolve Johnny Depp e Amber Heard, será o tema do filme Hot Take.

A Tubi divulgou o trailer do novo longa-metragem inspirado no caso real de difamação entre as duas grandes estrelas do cinema.

Continua depois da publicidade

O ex-casal ganhou os olhares do mundo após uma batalha judicial que durou semanas, até o veredito que concede vitória ao astro de Piratas do Caribe.

Na prévia, Heard, interpretada por Megan Davis, tenta mostrar o seu lado e suas verdades contra Depp, interpretado por Mark Hapka (via People).

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Hot Take

O filme vai explicar de forma mais detalhada o caso que parou os Estados Unidos entre Amber Heard, atriz de Aquaman, e Johnny Depp, de Piratas do Caribe.

Sara Lohman é a diretora responsável pelo novo projeto.

Com Mark Hapka e Megan Davis, o elenco ainda conta com Melissa Marty, que vai interpretar a advogada de Depp, Camille Vasquez, e Mary Carrig será Elaine Bredehoft, da equipe jurídica de Heard.

Hot Take estreia nesta sexta-feira (30), na plataforma Tubi.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.