I.A. cria Vingadores de Wes Anderson e o resultado é inacreditável

O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) trouxe diversos diretores ao longo dos anos, mas, em geral, há uma uniformidade artística e visual. Portanto, ver uma versão dos Vingadores por Wes Anderson seria bizarro e é justamente isso que uma Inteligência Artificial (I.A.) criou.

Os irmãos Russo imaginaram como seriam os Vingadores como um projeto de Wes Anderson usando arte de IA.

No Twitter, eles encontraram algumas imagens do @digiguru e as postaram no Instagram. Nessas fotos, o MCU ganha um visual similar ao que caracteriza a maior parte do trabalho de Anderson.

É visualmente um pouco chocante, principalmente porque os tipos de mundos que o cineasta projeta são tão diferentes do que vemos no MCU. No entanto, os Russos estão 100% dispostos a assistir a alguma versão disso, se estiver disponível.

Eles não estão sozinhos, mas é bastante improvável que Kevin Feige anuncie Anderson como o diretor de um futuro filme da Marvel.

Veja o estranho resultado, abaixo.

Irmãos Russo criticaram a Warner Bros

Mais recentemente, a dupla de diretores fez algumas críticas à decisão de David Zaslav, chefe da Warner Bros. Discovery, de não lançar Batgirl, apesar do filme já estar pronto.

Eles disseram ao The Hollywood Reporter que era “sociopatia corporativa”. Mas, pode ser mais profundo do que isso para os diretores.

“É raro que eu consiga pensar em algo tão importante, tão caro, que foi assassinado dessa maneira”, explicou Joe Russo. “É triste, mas estamos em um momento no negócio em que a sociopatia corporativa vai aparecer porque as pessoas estão com medo”.

Os filmes da Marvel estão disponíveis no Disney+.

