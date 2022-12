Indiana Jones 5 explicará o que aconteceu com o personagem de Shia LaBeouf

O filme Indiana Jones e o Chamado do Destino (Indiana Jones 5) é uma das principais estreias de 2023, que terá o retorno do famoso historiador. Além disso, o quinto file vai explicar o que aconteceu com o personagem de Shia LaBeouf.

Possivelmente sendo o último longa da franquia, e que promete colocar um fim na história do Dr. Henry Jones Jr, a nova produção voltará a explorar os nazistas.

LaBeouf interpretou Mutt Williams em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, quarto filme da saga estrelada por Harrison Ford. Foi revelado no filme que ele era filho do protagonista.

Em recente entrevista ao Entertainment Weekly, o diretor James Mangold disse que o personagem de LaBeouf não estará no filme, mas o público vai descobrir o que aconteceu com ele.

“LaBeouf e seu personagem não estarão em Indiana Jones 5, e Mangold promete que o público ‘descobrirá o que aconteceu’ com ele, mas é claro, não dirá mais nada”, revela o site.

O último filme de Indiana Jones

Em Indiana Jones 5, o personagem está ainda no período da Guerra Fria, em 1969, durante a era da corrida espacial. No entanto, ele entrará em desacordo com Voller, um ex-cientista nazista que agora trabalha para a NASA.

O elenco do filme conta com Harrison Ford no papel de Indiana Jones, Mads Mikkelsen como Voller, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, entre outros.

James Mangold (Logan) é o diretor do filme, enquanto o criador da franquia, Steven Spielberg, é um dos produtores. Jez Butterworth e John-Henry Butterworth escreveram o roteiro.

Indiana Jones 5 chega aos cinemas em 30 de junho de 2023.

