Indiana Jones 5 foi totalmente feito para Harrison Ford; entenda

A franquia Indiana Jones é uma das mais famosas do cinema de todos os tempos, com o ator Harrison Ford estando no papel há mais de 40 anos. O aventureiro e arqueólogo já se meteu em várias enrascadas com o passar dos anos.

Mesmo após mais de 12 anos do quarto filme, a saga vai continuar, com Indiana Jones 5 tendo sido anunciado há alguns anos para a conclusão da história.

O projeto demorou para ser desenvolvido, e passou por algumas revisões criativas, mas seu enredo foi totalmente feito e pensado para Ford.

Em Indiana Jones 5, o personagem está ainda no período da Guerra Fria, em 1969, durante a era da corrida espacial. No entanto, ele entrará em desacordo com Voller, um ex-cientista nazista que agora trabalha para a NASA.

O elenco do filme conta com Harrison Ford no papel de Indiana Jones, Mads Mikkelsen como Voller, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, entre outros.

Roteiro foi reescrito para fazer jus a idade do ator e do personagem

Em entrevista para a Empire, o diretor James Mangold revelou que a história do filme foi reescrita para fazer jus a idade de Indiana Jones e Harrison Ford.

Segundo ele, havia algumas piadas antigas que foram descartadas, e que teve de mudar algumas questões por causa da idade do personagem na franquia,

“Tornou-se muito importante para mim descobrir como fazer deste um filme sobre um herói ao pôr do sol. As questões que levantei sobre a idade de Indy não eram coisas que pensei que estivessem sendo abordadas no material que estava sendo desenvolvido na época”, disse ele.

“Havia piadas antigas, mas o material em si não era sobre isso. Para mim, qualquer que seja sua maior responsabilidade, você deve voar direto para isso”, acrescentou o diretor. “Se você tentar fingir que não está lá, acabará recebendo tiros e flechas o tempo todo.”

O quinto filme terá o trabalho de superar Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que foi duramente criticada na época em que foi lançado.

A maior parte das críticas foi justamente o uso massivo do CGI, visto que Ford já possuía uma idade avançada na época.

Mangold tenta reatar a linha do tempo da franquia, respeitando a idade do ator, e fazendo com que o personagem seja mais velho.

Nos filmes, Henry Jones Jr. nasceu em 1899, e de lá para cá viveu várias aventuras, com a última sendo em 1957, onde ele teria 58 anos.

Já em Indiana Jones 5, o personagem terá 70 anos, caso a linha temporal seja respeitada no filme. Indy teria 10 anos a menos que Ford.

Mesmo que o diretor Steven Spielberg tenha deixado a cadeira de diretor do quinto filme, ele continua envolvido no projeto.

Pelas palavras de Mangold, houve um cuidado maior na história, respeitando toda a trajetória de Ford na franquia Indiana Jones, e do próprio personagem.

Indiana Jones 5 chega aos cinemas em 30 de junho de 2023.

