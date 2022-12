Indiana Jones 5 ganha trailer com muita aventura; veja

A Disney divulgou o primeiro trailer de Indiana Jones e O Chamado do Destino (Indiana Jones 5), destacando muita aventura no novo filme.

Durante a CCXP 2022, o estúdio revelou a prévia, com o aventureiro mais envelhecido, em uma nova missão para salvar o mundo.

Além de seu retorno, o trailer traz de volta Sallah, personagem conhecido por outros filmes da saga, bem como novos personagens (via CBR).

Pelo trailer, mesmo velho, Dr. Henry Jones Jr continua lecionando sobre arqueologia, e aparentemente se aposentou do chapéu e chicote.

No entanto, ele precisa retornar para parar uma antiga ameaça, um ex-cientista nazista que ele deve ter conhecido ainda no passado quando foi capturado.

Veja o trailer e pôster, abaixo.

O último filme de Indiana Jones

Em Indiana Jones 5, o personagem está ainda no período da Guerra Fria, em 1969, durante a era da corrida espacial. No entanto, ele entrará em desacordo com Voller, um ex-cientista nazista que agora trabalha para a NASA.

O elenco do filme conta com Harrison Ford no papel de Indiana Jones, Mads Mikkelsen como Voller, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, entre outros.

James Mangold (Logan) é o diretor do filme, enquanto o criador da franquia, Steven Spielberg, é um dos produtores. Jez Butterworth e John-Henry Butterworth escreveram o roteiro.

Indiana Jones 5 chega aos cinemas em 30 de junho de 2023.

