Jack Nicholson ficou “furioso” com Batman: O Cavaleiro das Trevas; veja por quê

Jack Nicholson interpretou o Coringa no filme do Batman de Tim Burton com Michael Keaton como Bruce Wayne. Anos depois, ele revelou ter ficado furioso por conta de O Cavaleiro das Trevas e há um motivo para isso.

O renomado ator assinou o contrato para interpretar o vilão depois de garantir um acordo muito lucrativo para si mesmo. Embora isso possa parecer que ele assumiu o papel pelo dinheiro envolvido, ele não apenas se comprometeu totalmente com Batman, como também gostou muito de interpretar o Coringa.

Continua depois da publicidade

O vilão não apenas permitiu que ele exagerasse, mas mais tarde ele afirmou que há como superar o Coringa.

O filme terminou com o Coringa de Nicholson sendo morto e as sequências posteriores lançaram nomes como Jim Carrey, Michelle Pfeiffer e Arnold Schwarzenegger para interpretar vários antagonistas da galeria de vilões do Batman. Nicholson nunca retornou ao papel.

O Coringa de Nicholson se tornou a imagem dominante do personagem na cultura pop. Com isso, ficou difícil imaginar alguém entrando em seu lugar, e as notícias de Heath Ledger sendo escalado como Coringa em O Cavaleiro das Trevas foram amplamente recebidas com confusão na época.

Claro, o Coringa de Heath Ledger foi um golpe de mestre, com o falecido ator entregando uma reviravolta arrepiante.

Jack Nicholson não gostou de não ter sido convidado para o filme

Em uma entrevista à MTV antes do lançamento do filme de Christopher Nolan e da morte de Ledger, Nicholson afirmou que estava ” furioso” por nunca ter sido convidado a retornar como Coringa.

Durante a entrevista de 2007, Nicholson revelou que nunca havia sido questionado sobre uma sequência do Batman envolvendo o personagem.

Ele também afirmou que não entendeu o motivo de não ter sido convidado, dizendo: “Talvez não seja um erro. Talvez tenha sido a coisa certa, mas para ser sincero, estou furioso”.

Quando perguntado sobre Batman: O Cavaleiro das Trevas em si, o ator disse: “Não estou inclinado a assisti-lo por causa do que eu disse. Mas se for um bom filme, vou acabar vendo em algum lugar”.

Nicholson também revelou que sentiu que a Warner Bros havia acabado com a franquia original e que Tim Burton era um gênio.

Os filmes do Batman estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.