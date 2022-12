James Cameron escreveu um filme de Avatar que você nunca vai ver

O filme Avatar é um dos mais famosos do cinema, e James Cameron está criando uma grande franquia. No entanto, ele escreveu a história de um outro filme que ninguém nunca vai ver.

Com o lançamento de Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) bem próximo, o elenco do filme revelou algo que Cameron nunca comentou.

Continua depois da publicidade

O astro Sam Worthington disse que Cameron havia escrito um roteiro de um filme que mostra o tempo entre o primeiro e sua sequência (via ScreenRant).

Worthington apelidou de Avatar 1.5, e disse para o diretor que a história era incrível, e estava ansioso para gravar. No entanto, o cineasta explicou que era apenas um roteiro para explicar as lacunas entre o primeiro e segundo filme.

“James Cameron nos deu um roteiro de um Avatar 1.5 que ele escreveu que mostra o tempo entre Avatar e Avatar 2, e ele escreveu um roteiro completo”, disse ele. “Eu disse: ‘quando filmamos este? Porque é incrível’. Ele disse: ‘Não, não, isso é apenas algo que escrevi no ano passado para contar a história dele.'”

Zoe Saldana e Sam Worthington em Avatar.

O que seria a história de Avatar 1.5?

Worthington e a atriz Zoe Saldaña que guardou o roteiro de Cameron, não revelaram detalhes sobre a história de Avatar 1.5.

No entanto, uma parte poderá ser vista no enredo do segundo filme, que deverá abordar o que aconteceu entre os eventos do primeiro até chegar na sequência.

O roteiro de Avatar 1.5 deve revelar o que aconteceu após a rebelião dos Na’vi, e como o povo nativo conseguiu reconstruir sua sociedade após a guerra.

Além disso, também deve detalhar o relacionamento de Jake e Neytiri, e também dos três filhos que ambos tiveram, bem como Kiri, que foi adotado. Não está claro se um dia esse roteiro pode ser lançado, ou até mesmo se tornar em algum projeto.

Avatar: O Caminho da Água, estreia no Brasil em 15 de dezembro. Confira o que a crítica está dizendo sobre a sequência.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.