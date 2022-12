O que os críticos estão dizendo de Avatar 2?

Prestes a estrear nos cinemas do mundo todo, Avatar: O Caminho da Água é um dos lançamentos mais aguardados de 2022. O longa estreia mais de uma década após o filme original, lançado em 2009. Recentemente, a imprensa especializada começou a publicar as primeiras resenhas de Avatar 2. Sendo assim, o que os críticos estão achando da trama?

“Jake Sully e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Ney’tiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo o principal consenso da crítica especializada sobre Avatar: O Caminho da Água; confira.

Críticos aprovaram a trama e o estilo de Avatar 2!

No Brasil, Avatar: O Caminho da Água chega aos cinemas somente em 15 de dezembro. O evento de pré-estreia do longa, por sua vez, aconteceu na última terça-feira (6 de dezembro), em Londres.

Após a festa, os críticos começaram a publicar as primeiras impressões nas redes sociais e em blogs de cinema.

Segundo a imprensa especializada, Avatar 2 é mais um acerto de James Cameron. Os críticos elogiaram o visual do longa, sua trama mais complexa, o desenvolvimento dos personagens e a incrível construção do mundo de Pandora.

“Sem surpresas, Avatar: O Caminho da Água é uma obra prima visual, com cenários de tirar o fôlego e um inovador uso de 3D. O filme sofre pela grande quantidade de personagens, mas mesmo assim, James Cameron consegue criar um ato final cheio de ação e emoção”, afirma o jornalista Ian Sandwell.

Como era de se esperar, muitos críticos celebraram a maneira como Avatar 2 revitaliza a tecnologia 3D de maneira artística e inovadora.

“Avatar: O Caminho da Água é realmente incrível. Os efeitos especiais e o visual do longa são de explodir a cabeça. Uma cena estonteante após a outra. O mais impressionante é a utilização de aprimoramentos técnicos para o desenvolvimento dos personagens e do universo”, comentou a crítica Perri Nemiroff.

O caráter imersivo da construção de mundo de James Cameron também foi muito elogiada pela crítica especializada.

“Estou quase convencido que James Cameron filmou Avatar: O Caminho da Água em outro planeta. O filme é absolutamente incrível e imersivo. É longo, mas chama a atenção. Assim como o primeiro Avatar, é um evento cinematográfico que precisa ser assistido na telona”, afirma Joseph Deckelmeier

A duração de Avatar 2 (que tem 3 horas e 12 minutos) foi apontada como um dos poucos “pecados” do longa.

Seja como for, tudo indica que Avatar 2 é uma sequência de respeito ao sucesso de James Cameron.

“Como alguém que gostou (mas não amou) o primeiro Avatar, posso dizer isso: Avatar 2 me impressionou. É vastamente superior no visual, na narrativa e nas performances do elenco. Essa sequência me deixou de boca aberta o tempo todo. James Cameron é o Deus das Continuações”, comentou o crítico Jake Hamilton.

Avatar: O Caminho da Água, estreia no Brasil em 15 de dezembro. Veja abaixo o trailer.

