James Cameron não quer que público assista Avatar 2 pelo celular

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) tal qual seu antecessor não é um filme revolucionário em termos de trama ou narrativa. Ele é uma experiência cinematográfica, melhor vivenciada na tela grande. Não é a toa, portanto, que James Cameron faz questão que o público não veja o filme pelo celular.

Durante uma entrevista recente à NPR (via Looper), James Cameron falou sobre a experiência de finalmente fazer Avatar: O Caminho da Água, bem como a natureza de tentar fazer sequências em geral.

O visionário diretor também revelou, mais uma vez, que geralmente não é fã de como o público vê filmes em casa. Surpreendentemente, seu raciocínio tem pouco a ver com o tamanho da tela e mais a ver com a opção de multitarefa arruinando a experiência emocional do filme, especialmente quando assistido em um telefone.

“Quando você começa a olhar para algo em um telefone, você está meio que perdendo o ponto. Ir a uma sala de cinema é menos do tamanho da tela e da perfeição do sistema de som. E é mais sobre uma decisão de não ser multitarefa.”

“As pessoas não choram tanto quando assistem a um filme em casa, quanto em uma sala de cinema. Você não tem a profundidade da emoção”, disse ele.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

Para James Cameron, há uma boa maneira de ver Avatar 2 em casa

Dito isso, para James Cameron, há uma forma dos espectadores aproveitarem o filme do conforto de casa.

“Se você assistir O Caminho da Água em casa em uma TV de tela plana razoavelmente grande com um sistema de som decente e se sentar perto o suficiente e assim do outro lado da sala, você terá uma boa experiência”, disse Cameron.

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

