James Gunn considera conectar Batman de Robert Pattinson a outros filmes da DC

O plano da DC nos cinemas continua em andamento, com James Gunn e Peter Safran encaixando as partes corretas no papel. Eles também estão considerando conectar o Batman de Robert Pattinson a outros filmes da editora.

Com The Flash podendo definir qual será o futuro dos heróis como Superman e Batman, Gunn já planeja incluir o universo de Matt Reeves ao principal.

O diretor de Batman está criando um universo próprio, com a série do Pinguim em desenvolvimento e uma sobre o Asilo Arkham.

No entanto, de acordo com a Variety, Gunn e Safran estão empenhados em tentar conectar o Batman de Pattinson com os outros heróis.

Ainda no momento, os líderes da DC Studios estudam a possibilidade de fazer isso acontecer, embora possa demorar para que seja estabelecido.

Como o Batman pode ser integrado ao DCEU?

A DC parece querer diminuir a quantidade de Batmans existentes em seu universo no cinema. Contando com Pattinson, há três, incluindo o de Ben Affleck e Michael Keaton.

Em The Flash, Affleck e Keaton estarão presentes, e poderão até mesmo morrer, para que o Batman de Pattinson fosse integrado ao universo principal.

Uma teoria revela que o Batman de Keaton deve morrer, com o Flash homenageando ele ao usar um traje do Detetive e redesenhar com o símbolo de raio.

Porém, parece improvável que isso possa acontecer sem o aval de Reeves, que gostaria de criar todo um universo em torno do Cavaleiro das Trevas.

Até o momento, os líderes da DC não se posicionaram sobre o assunto. Por sua vez, Batman 2 continua em desenvolvimento, sem uma data de lançamento confirmada.

