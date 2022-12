The Flash: Imagem confirma teoria sobre traje do Batman

O filme The Flash, com o ator Ezra Miller, é uma das principais estreias de 2023. O longa da DC promete expandir o conceito de multiverso, com a presença de diversas versões do Batman. Além disso, uma imagem divulgada pode ter confirmado uma teoria envolvendo o Cavaleiro das Trevas.

Embora os detalhes sejam poucos, o filme live-action do Velocista Escarlate mostrará o herói enfrentando consequências de uma realidade alternativa que ele criou.

Por conta disso, a versão do Batman de Michael Keaton vai aparecer, com ele servindo de mentor para Barry Allen e seus aliados.

No entanto, uma teoria sugere que o novo traje do Flash possa ser um antigo traje do Batman, que foi redesenhado totalmente para o velocista (via ScreenRant).

O traje improvisado do herói de Central City apenas teve as orelhas do capuz do Batman removidas, e manteve todo o restante, incluindo o símbolo do vigilante sendo pichado com um raio.

Por que o Flash decide usar o traje do Batman?

O filme vai explicar o motivo de Barry Allen estar usando um traje improvisado, até que ele possa ter seu novo traje vermelho com botas douradas.

Considerando que sua roupa pode pegar foco quando ele corre, faz realmente sentido ele usar o traje do Batman, que é à prova de balas e de fogo.

O diretor Andy Muschietti havia revelado uma parte da roupa do vigilante ensanguentada, e uma teoria sugere que a versão de Keaton morre no filme para salvar Barry.

Provavelmente, para homenagear o legado do Batman, Barry pega emprestado um traje dele e o redesenha para si. Por conta disso, ele utiliza a roupa improvisada, e depois irá construir, ou mesmo ganhar, seu novo traje.

Uma outra possibilidade é do Batman em presentar Barry com um traje improvisado, para que ele consiga entrar em combate ao seu lado.

The Flash estreia no dia 16 de junho de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.