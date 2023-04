James Gunn diz que Superman: Legacy terá “vibe diferente” de seus filmes na Marvel

James Gun, diretor da trilogia Guardiões da Galáxia, deixou a Marvel para assumir o cargo de CEO da DC Studios. E um dos primeiros projetos da nova fase da editoria é o filme Superman: Legacy, que será dirigido pelo próprio Gunn.

Em entrevista à Rolling Stone, o cineasta afirmou que o novo filme de Superman terá um tom “bem diferente” dos filmes que dirigiu para a Marvel:

“Aprendi muito fazendo esses filmes”, disse Gunn. “Mas Superman [Legacy] não terá exatamente a mesma vibe que um filme de ‘Guardiões’. Na verdade, será bem diferente”, afirmou.

Apesar de ter trocado de estúdio, James Gunn diz que continuará sua torcida pela Marvel:

“Eu quero que a Marvel continue fazendo bons filmes”, disse Gunn sobre sua saída. “Eu acho que é muito difícil de fazer por causa do Blip, esse evento a nível mundial que aconteceu. E, na verdade, todos estariam completamente loucos neste momento. Portanto, é difícil escrever histórias depois disso. É por isso que os filmes dos ‘Guardiões’ foram mais fáceis, porque eles ficaram um pouco de fora desse evento”, finalizou.

Mais sobre Superman: Legacy

Superman: Legacy “vai contar a história da jornada do Superman para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Ele é a personificação da verdade, da justiça e do estilo americano, guiado pela bondade humana em um mundo que vê a bondade como antiquada”, diz a sinopse do longa, que não terá Henry Cavill como Superman.

Além de dirigir, James Gunn também vai escrever o roteiro do filme. O outro chefe da DC, Peter Safran, servirá como produtor.

O diretor já comandou outras adaptações de HQ, como a trilogia de Guardiões da Galáxia, da Marvel, e O Esquadrão Suicida, da DC.

Superman: Legacy chegará aos cinemas em 11 de julho de 2025. O filme faz parte dos 10 novos projetos da DC anunciados em janeiro.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.