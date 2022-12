James Gunn revela detalhes sobre projeto secreto da DC

Recentemente, James Gunn trocou a Marvel pela DC. Conhecido por comandar a franquia Guardiões da Galáxia, o cineasta é o novo co-CEO da DC Studios – a divisão fundada pela Warner para substituir a DC Films. Nas redes sociais, o diretor revelou detalhes e pistas sobre seu próximo “projeto secreto” na DC.

A contratação é resultado da busca de David Zaslav (o novo CEO da Warner Bros + Discovery) por nomes de peso para levar o DCEU a novas fronteiras.

Vale lembrar que Zaslav também cancelou aguardados projetos da DC, como o filme Batgirl. Nessa nova etapa, James Gunn deve liderar o time criativo do DCEU, e Peter Safran será o responsável pelos aspectos mercadológicos dos lançamentos.

Revelamos abaixo tudo que James Gunn indicou sobre seu novo projeto na DC; confira.

Novo projeto de James Gunn na DC pode envolver o Pacificador

Na última semana, James Gunn usou o Twitter para compartilhar sua Retrospectiva Spotify. Para muitos fãs da DC, a lista de músicas está cheia de pistas sobre os próximos projetos do cineasta na DC Films.

“Eu gostaria de compartilhar a minha #RetrospectivaSpotify completa, mas ela tem duas músicas do meu próximo projeto da DC. Aí vai o que posso divulgar…”, comentou o diretor.

O novo co-CEO da DC Films, então, compartilhou três imagens da Retrospectiva. A primeira mostra os 5 gêneros musicais mais ouvidos por Gunn: Rock, Sleaze Rock, Indie Rock, Rock Alternativo e Pop.

A segunda imagem mostra que o artista mais escutado por James Gunn em 2022 foi Hanoi Rocks. A banda finlandesa também é citada no 5º episódio de O Pacificador – série do cineasta no HBO Max.

No capítulo em questão, o protagonista de John Cena diz que Hanoi Rocks é “a maior banda de todos os tempos”.

As canções “11th Street Kids” e “Fallen Star”, da banda Hanoi Rocks, também aparecem no episódio.

A terceira imagem, por sua vez, mostra que James Gunn é um “aventureiro musical”, sempre disposto a encontrar joias escondidas.

Para os fãs da DC, a Retrospectiva de James Gunn prova que o próximo projeto do cineasta na DC será a 2ª temporada de Pacificador ou uma participação do personagem de John Cena em alguns dos vindouros filmes da companhia.

Alguns fãs analisaram a postagem de maneira diferente. Para eles, as fotos indicam a chegada de Lobo, um personagem das HQs da DC, no DCEU.

Outra possibilidade interessante envolve a Hanoi Ten, uma gangue de Gotham que também aparece em algumas HQs da DC.

Enquanto as teorias dos fãs não se confirmam, você pode conferir todas as produções do DCEU no HBO Max.

