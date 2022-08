Pacificador: Diretor traz atualização sobre 2ª temporada

O diretor de Pacificador, James Gunn, trouxe uma atualização importante sobre a segunda temporada.

Cotada para estrear apenas em 2023, o segundo ano do derivado de O Esquadrão Suicida vai trazer de volta John Cena como Pacificador.

Agora, com um possível reboot do DCEU após The Flash, os fãs estão preocupados se a série deixará de existir no universo dos heróis. Segundo Gunn, não irá deixar (via The Direct).

“Sim, Pacificador ainda é e continuará sendo parte do DCEU”, respondeu ele, a um fã no Twitter.

Ao final da temporada, a Liga da Justiça fez uma aparição na série, fazendo assim com que Pacificador não seja apenas um spin-off de O Esquadrão Suicida. Recentemente, um dos atores da série comentou sobre a segunda temporada.

Pacificador na HBO Max

