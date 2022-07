Pacificador: Ator comenta insana 2ª temporada

Pacificador está com a segunda temporada confirmada. A série derivada de O Esquadrão Suicida teve um grande desfecho através da direção de James Gunn, as expectativas para a continuação são altas, e ator do show detalhou informações sobre a trama.

Robert Patrick, que interpreta Auggie Smith, o Dragão Branco, durante um podcast do TV Line brincou com o entrevistador, ao ser questionado sobre a nova temporada: “Espero que eu comece a trabalhar, pois estou morto”.

No episódio final da primeira parte, Auggie Smith morre nas mãos do protagonista, mas na cena final, retorna como fantasma ou manisfestação traumática na mente do Pacificador.

“Para ser honesto com você, eu acho que isso pode ser a coisa mais engraçada de todos os tempos , com o pai como o fantasma.” Disse o ator no podcast. “Na minha própria mente, estou tentando pensar nos cenários que James vai inventar, e há muito que ele poderia fazer. É ilimitado, porque eu sou um fantasma de bosta, cara!” (via The Direct).

O Pacificador terá um dilema interno para ser abordado no segundo ano do show, James Gunn é um grande apreciador da DC, e terá muito conteúdo para explorar na série.

