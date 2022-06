Pacificador: James Gunn se sente pressionado para 2ª temporada

James Gunn está começando a se sentir pressionado agora que Pacificador é um sucesso.

A série da HBO Max chegou de mansinho, mas conquistou os fãs com a icônica performance de John Cena como o personagem homônimo.

Ninguém esperava, mas a produção se tornou um grande sucesso comercial e de crítica, tendo sua segunda temporada confirmada antes mesmo da primeira terminar de ser exibida.

Para os fãs da DC isso foi uma grande notícia, mas o criador James Gunn disse que está se sentindo pressionado: “Sim. É tudo auto-imposto, claro, porque na realidade há muito menos pressão já que as pessoas estão esperando por essa série. E antes da última temporada, todo mundo estava tipo, ‘Quem diabos quer uma série sobre o Pacificador?’ e agora todo mundo está tipo, ‘Ah, o meu personagem favorito da DC é o Pacificador’. “

A entrevista ao The Playlist continua: “É uma coisa muito diferente, obviamente é muito mais fácil em termos do que estamos fazendo, e eu sei que as pessoas se apaixonam pelos personagens e eu pude ver isso.”, mas não nega que está se sentindo pressionado em dar aos fãs e ao elenco uma continuação à altura da primeira temporada.

“Estou comprometido com John, e Jen, e Danielle, e Steve, e Freddy e realmente sendo fiel a todos os seus personagens. […] Agora, eu tenho parâmetros com os quais estou trabalhando, o que é um pouco diferente. E sempre tem aquela coisa, eu quero fazer algo diferente da primeira temporada que as pessoas digam, ‘Uau’, mas também não quero sair completamente da pista.”

Embora confirmada, a segunda temporada de Pacificador ainda não tem previsão de estreia.

