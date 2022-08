Jason Momoa fala sobre papel em Velozes e Furiosos 10

O astro Jason Momoa revelou detalhes sobre seu papel em Velozes e Furiosos 10, o novo filme estrelado por Vin Diesel.

Com as filmagens em andamento, o décimo filme da franquia será lançado apenas em 2023. Momoa vai interpretar o principal vilão do longa-metragem.

Em recente entrevista, o ator de Aquaman disse que seu papel como vilão será ainda mais excêntrico, e disse estar animado com o projeto (via ScreenRant).

“Tem sido difícil porque as pessoas sempre pensam que eu sou apenas esse cara que interpreta personagens machistas. Mas eu quero me emocionar, quero algo novo”, disse ele.

“As coisas estão mudando, e até o papéis de vilão que estou interpretando agora são excêntricos. Eu sou uma pessoa ao mais alto nível e estou tendo o melhor momento da minha vida”, concluiu.

Mais sobre Velozes e Furiosos

A franquia Velozes e Furiosos está em atividade desde 2001 e é considerada como uma das mais duradouras e lucrativas de todos os tempos.

Velozes e Furiosos 9, o mais recente da saga, foi lançado em 2021 nos cinemas e não conquistou a crítica, mas faturou mais de US$ 726 milhões em bilheteria.

Ainda não se sabe muito sobre o próximo filme da saga, chamado de Fast X, exceto que ele parece ter sofrido alguns problemas nos bastidores: o diretor de longa data da franquia, Justin Lin, deixou o filme em meio a supostos desentendimentos com Vin Diesel, ator principal. Em seguida, Louis Leterrier foi contratado para dirigir o longa, que já está sendo filmado.

Além de Diesel, estarão no elenco astros como Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Alan Ritchson, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas em 18 de maio de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.