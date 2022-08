Velozes e Furiosos 10 terá carros voadores; veja

Em um novo vídeo dos bastidores de Velozes e Furiosos 10, Vin Diesel acabou deixando escapar que o longa-metragem terá mais acrobacias com carros voadores.

Quem também aparece no vídeo é Alan Ritchson, ator que será uma das novidades do elenco de Velozes e Furiosos 10, junto com Brie Larson e Jason Momoa.

Confira abaixo a postagem de Vin Diesel no Instagram.

Acrobacias cada vez mais loucas

A inclusão de mais carros voadores em Velozes e Furiosos 10 não é totalmente uma surpresa. A franquia se tornou cada vez mais insana ao passar dos anos.

Hoje, absolutamente qualquer acrobacia com um carro não parece impossível no universo de Velozes e Furiosos.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas em 18 de maio de 2023.

