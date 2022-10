Jaula: Explicamos o final do filme da Netflix

Jaula é o novo filme de terror psicológico da Netflix, que vem atraído muitos fãs na plataforma de streaming. Atualmente, ele ocupa a 2ª posição dentre os 10 longas-metragens mais assistidos no serviço. Quem já viu pode ter ficado em dúvida acerca do desfecho, então vamos mergulhar no final da obra.

A trama acompanha um casal que vive em um bairro da alta sociedade que se depara com uma jovem uma noite e tenta ajudá-la.

Mas a natureza misteriosa da garota primeiro confunde e gradualmente choca os dois, já que Jaula acaba sendo mais sobre traumas de infância e abuso contra crianças do que os horrores sobrenaturais de uma criança má.

Vamos agora entrar em detalhes na história do filme, para depois ver como ele termina.

A trama de Jaula na Netflix

Simon e Paula, um casal na casa dos quarenta, dirigem em uma estrada mal iluminada uma noite a caminho de casa e de repente se deparam com uma cena saída de um filme de terror.

Uma jovem de cerca de oito anos caminha perigosamente pelo meio da estrada, como se estivesse atordoada e sem saber onde está, e o casal tem que parar o carro para ajudar.

Na mesma hora, uma motocicleta se aproxima rapidamente do outro lado, mas a garota vê isso e corre perigosamente em direção ao veículo. Quando o motociclista cai para salvar a garota, Simon e Paula imediatamente levam a criança para um hospital e a internam.

A polícia também se envolve, pois tenta combinar a identidade da menina com relatórios de crianças desaparecidas, mas não conseguem encontrar nada. Enquanto seus pais não são encontrados, Paula e Simon visitam a menina no hospital todos os dias e ficam checando com os médicos.

Embora a menina não esteja muito ferida por causa de suas travessuras na estrada, os médicos acham que ela já está doente, pois seus rins mal funcionam. Com tratamento no hospital, a menina se recupera fisicamente, mas seu estado mental confunde todos ao seu redor.

A jovem não só não fala, mas também se recusa a ir a qualquer lugar sozinha e muitas vezes se torna agressiva com os médicos e enfermeiras. Com base em como ela reage ao nome de uma enfermeira, os médicos identificam o nome da própria menina como Clara.

Eles continuam preocupados com o crescimento mental e a saúde de uma criança tão pequena e determinam que o hospital não é o lugar mais seguro ou melhor para Clara ficar temporariamente. A essa altura, Paula já havia estabelecido uma relação próxima com a garota, como ela foi capaz de confortar e acalmar Clara quando ela ficou agressiva. Os médicos, assim como o casal protagonista, agora concordam em deixar Clara ficar na casa de Paula e Simon com o casal, esperando que um ambiente familiar e amigável faça a jovem se abrir.

Qual a verdadeira identidade de Clara e quem a sequestrou

Depois de trazer Clara para casa, Paula e Simon fazem o possível para que a garota se sinta segura e em casa, mas a primeira coisa que chama a atenção nela é que ela se mantém restrita a um quadrado ou círculo no chão, desenhado com giz.

Clara nunca sai do limite que é traçado ao seu redor e tem muito medo de tentar fazê-lo. Para lidar com isso, o casal limpa o espaço ao máximo e desenha linhas ou caminhos por toda a casa para que a jovem Clara se acostume a se movimentar livremente no interior. Enquanto Paula tenta usar os métodos que são confortáveis ​​para Clara para se aproximar dela, ações tão extremas chamam a atenção e algumas zombarias de seus vizinhos e amigos, que sentem que tais métodos não funcionarão.

Mas eles realmente funcionam, à medida que Clara deixa aos poucos seus pais adotivos se aproximarem dela, e até começa a cultivar afeto por Paula. Desde que a conheceram, o casal e os médicos acreditavam que Clara provavelmente era muda, pois nunca falava, mas um incidente dentro de sua nova casa mudou essa crença.

Enquanto o médico tenta fazer com que a menina saia de seu espaço imaginário seguro – os quadrados desenhados com giz – Clara grita certas palavras e depois sussurra mais algumas para Paula em uma tentativa desesperada de pedir sua proteção.

A partir dessas palavras, fica claro que Clara realmente fala alemão e, portanto, ela não fala desde que todos ao seu redor falam espanhol. Enquanto a polícia começa a investigar casos de crianças desaparecidas também na Alemanha, os médicos usam colegas alemães para se comunicar com Clara, mas a garota ainda permanece extremamente tímida e introvertida.

Embora os instintos maternais de Paula aflorem e ela se torne mais protetora com a garota a cada dia, a paciência de Simon se esgota gradualmente depois que certos incidentes se desenrolam.

Certa manhã, quando a amiga e vizinha de Paula visita sua casa junto com sua filha, que tem a mesma idade de Clara, Paula lhes oferece o café da manhã. A amiga mastiga a comida até começar a sangrar pela boca e depois cospe um grande caco de vidro que estava na comida.

A mulher, que também está grávida na época, é levada às pressas para o hospital e, quando Simon investiga o assunto, descobre que o recipiente em que guardavam a geleia estava cheio de outros pedaços de vidro.

Ele tem absoluta certeza de que isso é obra de Clara, que aos poucos parece bastante ameaçadora e assustadora, mas Paula nega aceitar tal explicação. Ela continua tentando se comunicar com Clara e até se machuca com a criança um dia quando Clara com raiva a chuta.

Simon fica extremamente irritado com o fato da menina estar se tornando uma criança tão má. Simon e Clara têm um desentendimento sobre isso, além de outro assunto importante em suas vidas pessoais.

O casal estava tentando ter filhos há alguns anos e também procurou a ajuda de tratamentos de fertilidade, mas sem sucesso. Atualmente, eles decidiram interromper o tratamento e tirar um tempo da pressão, mas Paula continuou secretamente o tratamento.

Desde o início de Jaula, ela é vista tomando injeções, escondendo-as em seu banheiro, mas Simon descobriu sobre isso. Enquanto ele esperava que manter Clara em sua casa por algum tempo deixasse Paula feliz, a mulher manteve seu tratamento de fertilidade em segredo para surpreender seu parceiro com a notícia da gravidez.

Em meio a tal situação, a própria Paula tem uma experiência semelhante à da amiga, quando quase se mata com um caco de vidro na comida. Enquanto ela vai ao banheiro para tirar o copo da garganta, Clara desaparece misteriosamente da casa.

Paula fica convencida de que a menina foi sequestrada, porque Clara nunca ultrapassaria os limites marcados com giz. Mas Simon, seus vizinhos e amigos acreditam que a garota tentou matar Paula e fugiu.

A polícia é informada e começa a procurar a garota quando Paula recebe um telefonema estranho de Clara, e ela rapidamente informa a polícia sobre esse número. O resultado da busca da polícia é ainda mais estranho, pois a ligação foi feita para o telefone da casa de Paula do próprio celular.

Isso convence a polícia e Simon de que algo deve estar errado com o estado mental da mulher, e eles tentam acalmá-la, mas Paula não tem dúvidas sobre si mesma. Na delegacia, o policial lhe mostrou dois arquivos, que as autoridades estavam vasculhando para encontrar qualquer vestígio de Clara, e Paula levou os arquivos com ela. Sentada em um restaurante próximo, ela examina os arquivos de casos, um de crianças desaparecidas e outro de casos contra crianças, e é agora que ela descobre uma verdade horrível.

Reviravolta

Percorrendo os arquivos, Paula se depara com um caso em que o corpo de uma adolescente havia sido encontrado com marcas de agressão física e sexual, e pelas fotos da cena do crime, Paula percebe os mesmos desenhos como os que Clara costumava fazer e dar a ela para pendurar.

Convencida de que poderia encontrar uma pista, Paula vai ao encontro do médico que havia feito o laudo da autópsia e descobre que a adolescente tinha um olho preguiçoso. Paula mais uma vez vasculha o arquivo de relatórios de crianças desaparecidas e finalmente encontra sua grande pista.

Entre os casos estava um em que a vítima, uma jovem alemã com um tapa-olho, foi sequestrada de uma praia de Málaga há cerca de dez anos e nunca mais foi encontrada. Com esta nova descoberta, ela volta para casa freneticamente, e uma tem uma realização ainda maior.

Mais cedo, Clara havia dado um desenho a Paula, que na época parecia uma bobagem fantástica. Mas agora que Paula dá uma olhada no desenho novamente, ela percebe que a jovem lhe deu uma grande dica de perigo e tentou genuinamente se abrir para ela.

A garota alemã que desapareceu em 2012 havia sido sequestrada e mantida refém por um homem chamado Eduardo Olivares, que estuprava continuamente e até a havia engravidado.

Depois que a bebê nasceu, Eduardo decidiu ficar com ele, uma menina, e ele matou e jogou fora o corpo da mãe em 2017. Desde que a bebê nasceu, a menina, que na verdade é Clara, continuou crescendo em cativeiro, e foi Eduardo quem a treinou para ficar confinada dentro de linhas de giz ou então ser espancada e punida por ele.

A reviravolta ainda mais chocante que Jaula agora apresenta é que Eduardo estava realmente entre o grupo de amigos e vizinhos de Paula e Simon, que visitava regularmente sua casa. Na noite em que o casal encontrou a menina, Eduardo estava viajando em seu carro com Clara quando percebeu uma fiscalização policial acontecendo perto de sua casa.

Ele então soltou Clara e a instruiu a continuar andando direto na estrada, possivelmente para depois alcançá-la e levá-la com ele novamente. No entanto, a garota havia sido notada por Paula e Simon antes disso, e eles a levaram embora.

Enquanto Eduardo procurava Clara, que costumava manter escondida no porão, logo soube do resgate dela e da posterior permanência na casa do vizinho.

Por ocasião do jantar na casa de Paula depois disso, Eduardo conseguiu misturar alguns cacos de vidro dentro da geleia que o casal usou, muito possivelmente para matar Clara indiretamente, pois temia que ela entregasse seus crimes horríveis.

Quando esse plano falhou, o homem invadiu a casa do vizinho em duas ocasiões para tentar raptar Clara. Embora sua primeira tentativa tenha falhado, sua segunda tentativa foi um sucesso. Pela dica que Clara deixou para trás em seu desenho, Paula entende que ela é definitivamente mantida em cativeiro na casa de Eduardo, e ela relata à polícia sobre o mesmo antes de ir resgatar a menina.

O final de Jaula explicado

Quando Paula visita a casa de Eduardo, o homem já adivinhou que ela sabe dos crimes dele. Ambos mantêm suas pretensões, até Eduardo sequestrar Paula também.

Ele a arrasta para o porão, onde Clara é mantida restrita dentro de um limite desenhado a giz, e ele acorrenta Paula. Com base na ligação anterior da mulher para a polícia, dois policiais chegam à porta de Eduardo, mas o homem consegue afastá-los com algumas mentiras.

Ele agora quer ter certeza de que o arquivo pelo qual Paula descobriu sua verdadeira identidade não pode ser encontrado por mais ninguém.

Paula aproveita a oportunidade para fazê-lo sair de casa por algum tempo e, enquanto isso, tenta pedir ajuda a Clara. Ela joga para a garota alguns pedaços de giz que ela agora estava sempre carregando consigo e a instrui a traçar seu próprio caminho em direção à porta do porão e sair dela. Eduardo volta depois de algum tempo e instantaneamente percebe que a garota está desaparecida. Enquanto ele grita ao redor, procurando por ela, Clara sai do porão e tranca a porta pelo lado de fora.

A jovem agora corajosamente sai de casa também e tenta gritar por ajuda de Simon, que está ocupado com um telefonema para a polícia, já que sua esposa está desaparecida.

À essa altura, a esposa de Eduardo, Maite, avista a garota e parece entender brevemente o que está acontecendo. Ela puxa a garota com força de volta para dentro de casa e a devolve ao porão, mesmo que ela não soubesse da vida secreta de seu marido antes disso.

A própria Maite parece sempre ser dominada pelo marido controlador, e agora ela aproveita essa oportunidade para levar vantagem sobre Eduardo na manhã seguinte. Prometendo manter o porão e os dois cativos dentro dele em segredo do mundo, Maite exige que Eduardo a deixe ir encontrar seus filhos em Barcelona.

Eduardo concorda, e os dois se sentam para o café da manhã, mas sua trégua dura pouco, pois a força policial invade a casa e prende os dois. Na noite anterior, quando Maite estava puxando Clara para dentro de casa, a menina havia deixado marcas de giz de suas mãos na porta principal e, quando a polícia investigou o caso, rapidamente percebeu que algo estava acontecendo na casa de Eduardo. À medida que os dois são levados, os dois cativos também são resgatados, e Clara está finalmente a salvo.

A mãe de Clara, que havia desaparecido da praia de Málaga, tinha seus pais na Alemanha procurando por ela desde então, e Clara agora voltou para eles. Como a jovem aproveita uma nova vida em sua terra natal com os avós, Paula mantém contato regular com ela por videochamadas.

Todo esse incidente também trouxe Paula e Simon de volta, talvez mais próximos do que nunca, já que ela agora está grávida de seu filho.

Jaula está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.