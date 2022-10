Jaula: Suspense da Netflix é baseado em história real?

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o thriller espanhol Jaula não demorou a conquistar os assinantes da plataforma. Além de figurar no Top 10 do streaming, o filme dá o que falar nas redes sociais. Quem já conferiu a trama sinistra quer saber: os eventos do suspense são inspirados em uma história real?

“Um casal encontra uma criança traumatizada. Mas, para descobrir quem ela é e desvendar seu passado obscuro, será necessário decifrar seu comportamento estranho”, afirma a sinopse oficial de Jaula na Netflix.

Criado por Ignacio Tatay e Isabel Peña, o filme traz Elena Anaya (Mulher-Maravilha), Pablo Molinero (La Peste), Esther Acebo (La Casa de Papel) e Eva Llorach (Elite) nos papéis principais.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a assustadora história real por trás de Jaula na Netflix; confira. (via CinemaHolic).

Jaula é inspirado em crime real na Netflix

A trama e os personagens de Jaula são fictícios. Porém, o roteiro do longa (aparentemente) é inspirado na história real de Josef Fritzl – um criminoso austríaco que manteve a própria filha como refém por 24 anos.

Fritlz (na foto acima) prendia a filha Elisabeth no porão de sua casa, onde a estuprava constantemente. Ocorridos entre 1984 e 2008, os abusos resultaram em sete gestações.

Três dos filhos de Elisabeth permaneceram no porão com a mãe, três foram colocados para adoção e um morreu após o parto (provavelmente pela negligência de Fritzl).

Na Netflix, a temática de jaula é bem parecida, envolvendo sequestro, abuso sexual e assassinato.

Ingrid e Eduardo vivem uma dinâmica semelhante à de Fritzl com sua filha. Eduardo, por exemplo, também prende Ingrid em um porão, e após a morte da personagem, a autópsia revela inúmeras evidências de abuso.

Além disso, em uma das cenas mais chocantes do longa, Jaula confirma que Clara é filha de Ingrid.

Uma das principais diferenças entre a trama de Jaula e a história real de Josef Fritzl envolve o desfecho.

Na produção espanhola, o casal Paula e Simón consegue salvar a pequena Clara após uma exaustiva investigação.

Já na vida real, Elisabeth e seus filhos só se salvaram quando a primogênita adoeceu e foi levada por Fritzl ao hospital.

Sem conseguir explicar a identidade dessa garotinha misteriosa, Josef Fritzl passou a ser investigado pela polícia.

Eventualmente, a polícia conseguiu reunir evidências dos crimes de Fritzl, emboscando o “Monstro de Amstetten”.

Sem possibilidade de fuga, Josef decidiu se entregar e libertar Elisabeth. O pedófilo foi preso em abril de 2008. Ele se declarou culpado de todas as acusações, e foi condenado à prisão perpétua.

Atualmente com 87 anos, Josef Fritzl continua preso na Abadia de Garsten – um antigo monastério que foi transformado em prisão no século XVII.

Jaula está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

