Jim Carrey se arrepende de ter estrelado ESSE filme de super-heróis

Jim Carrey conta com inúmeros sucessos na sua longeva carreira, com diversos papéis icônicos. No entanto, ele se arrepende de ter interpretado um personagem em específico em filme de super-herói: Kick-Ass 2.

O papel de Jim Carrey como Coronel Estrelas em Kick-Ass 2 pode não ser tão notável quanto suas outras performances icônicas, mas ainda adiciona uma camada cômica ou duas à decepcionante continuação.

Continua depois da publicidade

Durante as filmagens de Kick-Ass 2 , Jim Carrey chegou a expressar sua empolgação em relação ao papel secundário dizendo (via ScreenRant):

“Estou me divertindo muito me jogando nesses papéis menores e mergulhando no personagem” . No entanto, alguns meses antes do lançamento do filme, ele confessou que não apoiava o filme por causa de “uma mudança de opinião”.

Jim Carrey mudou a postura

No Twitter, Jim Carrey revelou que filmou Kick-Ass 2 um mês antes da tragédia da Sandy Hook Elementary School, o que abriu seus olhos e o levou a se posicionar contra filmes que contam com violência excessiva.

Desde então, o ator tem sido claramente mais seletivo sobre os papéis que escolhe e não apareceu em filmes que trazem muita violência.

Ao longo dos anos, ele também usou seu tom satírico para expressar seu ativismo em torno do controle de armas. Em 2013, ele estrelou uma comédia política, Cold Dead Hand, que descaradamente zomba da NRA (associação nacional de rifles dos EUA).

Mais tarde, ele também compartilhou o projeto (via Twitter) com a legenda: “‘Cold Dead Hand’ é sobre vocês, filhos da p*ta sem coração, relutantes em se curvarem à segurança de nossos filhos. Desculpe se você se ofendeu”.

Embora o personagem de Jim Carrey em Kick-Ass 2 não use uma arma e só a carregue por intimidação, sua forte postura contra o filme é notável.

Sobre o autor Redação