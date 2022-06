John Carpenter fala sobre “horrível” retorno de clássico filme aos cinemas

O diretor John Carpenter fala sobre o “horrível” retorno de um clássico filme aos cinemas norte-americanos.

Em entrevista ao IndieWire, Carpenter comentou sobre os 40 anos de O Enigma de Outro Mundo. O filme voltou a ser exibido nos cinemas americanos para comemorar o aniversário de lançamento.

Continua depois da publicidade

Porém, a exibição não foi muito boa, indo para a tela do cinema com a proporção errada, não em widescreen como foi filmado na época, e em baixa qualidade.

“Widescreen é algo que eu faço desde meados dos anos 70. Eu amo widescreen, sempre adorei. Compor um filme em widescreen é complicado, mas é lindo. Eu não posso controlar o que eles fazem na TV”, revelou Carpenter.

O filme foi gravado na proporção de tela widescreen de 2,35:1, mas a versão relançada para cerca de 730 cinemas foi de 1,85:1. Carpenter, diretor do Halloween original, ainda disse estar feliz com o apoio dos fãs.

“Aprendi ao longo dos anos, em certo sentido, a não ficar obcecado com isso. Facilita muito a vida. Estou feliz que as pessoas querem que o filme seja apresentado no mínimo da maneira que o fizemos”, continuou.

A Fathom Events, que ficou responsável pelo relançamento, foi duramente criticada por Carpenter. O cineasta revelou que nunca mais veria uma exibição da Fathom, e incentivou seus fãs a fazerem o mesmo.

“É angustiante, é horrível. Meu colaborador visual foi Dean Cundey, ele e eu já havíamos trabalhado juntos antes, esta foi a quarta vez. Eu confio na iluminação dele, é simplesmente linda”, disse o diretor.

Um clássico do cinema

O Enigma de Outro Mundo, lançado em 1982. é uma adaptação do livro “Who Goes There?”, do escritor John W. Campbell. John Carpenter se inspirou, na também adaptação cinematográfica O Monstro do Ártico, de 1951.

“Na remota Antártida, um grupo de cientistas americanos é perturbado em sua base quando, de um helicóptero, alguém atira em um cão do acampamento”, diz a sinopse.

“À medida que socorrem o cão baleado, o bicho começa a atacar os cientistas e os outros cachorros e logo eles descobrem que o animal pode assumir a forma de suas vítimas.

Isto significa que membros da equipe podem ser mortos e a cópia assumir o lugar deles. Com isso, um piloto e um médico precisam capturar a fera antes que seja tarde demais”, finaliza a sinopse

Do diretor John Carpenter, o terror foi estrelado por Kurt Russell, Keith David, Wilford Brimley, T. K. Carter, Richard Masur, e David Clennon.

Sobre o autor Redação