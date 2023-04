John Cena será versão diferente do Ken em Barbie

Barbie é um dos filmes mais esperados do ano e conta com um elenco estelar. Dentre eles está John Cena, cujo papel foi revelado na CinemaCon.

O misterioso personagem de filme Barbie de John Cena foi revelado durante a apresentação da Warner Bros. Discovery na CinemaCon, mostrando que o ator aparecerá como uma versão de Ken diferente de qualquer outra

Cena interpretará Ken sereio. A revelação vem após a confirmação de que a cantora Dua Lipa interpretará a Barbie sereia.

O recém-lançado trailer de Barbie quase quebrou a internet e o filme vem cercado de expectativas.

Margot Robbie como Barbie

Mais sobre Barbie

“Uma boneca que vive na Barbielândia é expulsa por não ser perfeita o suficiente e parte em uma aventura no mundo real”, diz a sinopse.

Além de Margot Robbie, o elenco conta com Ryan Gosling (La La Land) e Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) como duas versões do Ken; Will Ferrell como o CEO da companhia de brinquedos; e ainda America Ferrera (Ugly Betty), Kate McKinnon (Caça-Fantasmas), Alexandra Shipp (X-Men: Apocalipse) e Emma Mackey (Sex Education).

O live-action de Barbie tem direção de Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres. Ela também escreveu o roteiro ao lado de Noah Baumbach, de História de um Casamento.

Barbie estreia em 20 de julho no Brasil.

