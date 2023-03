John Wick 4: Explicamos a cena pós-créditos do filme com Keanu Reeves

Alerta de spoilers

John Wick 4: Baba Yaga chegou aos cinemas e, assim como diversos outros filmes e séries hoje em dia, traz uma cena pós-créditos. Ela é essencial para o arco de um personagem do filme, como veremos mais adiante.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a High Table de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4: Baba Yaga.

Continua depois da publicidade

Além de Keanu Reeves (Matrix) no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Mostramos abaixo John Wick o que acontece na cena pós-créditos de John Wick 4. Confira!

Explicamos a cena pós-créditos de John Wick 4

O quarto filme da franquia John Wick marca a introdução de Donnie Yen como o antagonista Caine. Um homem cego que é incrivelmente habilidoso em matar as pessoas. Ele foi encarregado de rastrear John Wick (Keanu Reeves) e matá-lo pela Alta Cúpula.

O problema é que eles são velhos amigos e em suas tentativas de acabar com Wick, Caine teve que matar outro velho amigo, Koji (Hiroyuki Sanada), na frente da filha, Akira (Rina Sawayama).

Alimentada pela raiva e vingança, Akira pede a Wick para matar Caine. Wick concorda, mas como aprendemos no final do filme, Caine permanece vivo e bem.

Caine teve todas as chances de matar Akira, mas não o faz. O que significa que ele a deixou viver, sabendo que ela buscaria vingança algum dia.

Esse dia se passa justamente na cena pós-créditos, quando vemos Caine mancando, hortênsias azuis na mão enquanto caminha em direção à filha tocando violino nos degraus de um museu. Este é o reencontro que ele estava esperando, depois de ser libertado pela Alta Cúpula.

Não muito longe entre a multidão, um estranho encapuzado se aproxima dele com uma adaga na mão. Trata-se de Akira. A cena corta antes de descobrirmos se ela consegue se vingar, ou se ele consegue escapar.

O filme termina e teremos que esperar por John Wick 5 para descobrir o que acontece a seguir.

Com Keanu Reeves no papel principal, John Wick 4: Baba Yaga está em exibição nos cinemas brasileiros. Confira abaixo o trailer oficial legendado do novo longa.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.