John Wick: Onde assistir todos os filmes da franquia com Keanu Reeves

John Wick 4: Baba Yaga chega aos cinemas depois de muita espera e promete muito mais ação, com direito a Keanu Reeves acabando com tudo e todos.

Tratando-se do quarto filme da franquia, muitos fãs podem querer revisitar os longas-metragens anteriores antes de irem ao cinema conferir a nova iteração.

Continua depois da publicidade

Dito isso, revelamos, abaixo, como revisitar toda a franquia John Wick. Felizmente, todos os filmes estão disponíveis em plataformas de streaming, facilitando o serviço de quem quer maratonar.

Confira, abaixo, como assistir os filmes de John Wick, do primeiro ao quarto.

John Wick: De Volta Ao Jogo

“Um antigo assassino de aluguel sai da aposentadoria para rastrear os gangsters que mataram seu cachorro e roubaram seu carro”, diz a sinopse do filme.

O longa-metragem que começou tudo – originalmente intitulado apenas De Volta ao Jogo (no Brasil) – pode ser assistido por meio do Telecine ou Globoplay. O título também está disponível no Amazon Prime Video.

John Wick: Um Novo Dia Para Matar

“John Wick é forçado a deixar a aposentadoria mais uma vez por causa de uma promessa antiga e viaja para Roma com o objetivo de ajudar um velho amigo a derrubar uma organização internacional secreta de assassinos procurados em todo o mundo”, diz a sinopse do filme.

John Wick 2, o melhor da franquia (na humilde opinião de quem aqui escreve) pode ser assistido por meio do Prime Video e do Telecine.

John Wick 3: Parabellum

“Após assassinar o chefe da máfia Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio) no Hotel Continental, John Wick (Keanu Reeves) passa a ser perseguido pelos membros da Alta Cúpula sob a recompensa de U$14 milhões. Agora, ele precisa unir forças com antigos parceiros que o ajudaram no passado enquanto luta por sua sobrevivência”, diz a sinopse do terceiro filme.

O longa-metragem pode ser assistido por meio do streaming Telecine, seja em assinatura conjunta com o Globoplay, ou separada. Ele também pode ser alugado por meio de plataformas digitais, como o Apple TV, Google Play Filmes, ou Prime Video.

John Wick 4: Baba Yaga

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

John Wick 4: Baba Yaga pode ser visto nos cinemas a partir do dia 23 de março de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.