John Wick 4: Quanto tempo se passou desde o primeiro filme

Quase uma década se passou desde que o primeiro filme de John Wick 4 chegou aos cinemas, revitalizando a carreira de Keanu Reeves, ao mesmo tempo que atraiu legiões de fãs ao redor de todo o mundo. Mas quanto tempo se passou efetivamente, nos filmes, desde a morte da cachorrinha de John? Veremos isso agora.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a High Table de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4: Baba Yaga.

Continua depois da publicidade

Além de Keanu Reeves (Matrix) no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Mostramos abaixo quanto tempo se passou desde que a cachorrinha de John Wick foi assassinada no primeiro filme. Confira!

John Wick vai se casar em Baba Yaga?

Não é declarado explicitamente, mas as escolhas de edição feitas no primeiro John Wick sugerem que a totalidade da narrativa ocorre em apenas cinco dias, assumindo que a cachorrinha de John, Daisy, é morta no dia seguinte ao recebimento dela.

Embora alguns especulem que alguns dias se passam entre o funeral e o ataque de Iosef Tarasov, aparece no filme como se a primeira viagem de John para comprar comida de cachorro e a morte de Daisy acontecessem dentro de 24 horas uma da outra.

Provavelmente é seguro dizer que o salto temporal entre o primeiro e o segundo filme é entre um dia e uma semana – tempo suficiente para John se recuperar e para Aurelio (John Leguizamo) rastrear o carro que John pega emprestado nos momentos iniciais do filme. Ao todo, John Wick 2 se passa ao longo de oito dias.

Já o terceiro filme torna nosso trabalho um pouco mais fácil, começando imediatamente após o final do seu antecessor, continuando a contagem regressiva de uma hora para a excomunhão de John em seu primeiro ato.

Um salto temporal de uma semana eleva o período total de tempo de John Wick 3 para 11 dias – o maior da franquia. Neste mesmo filme, Winston (Ian McShane) também confirma que apenas algumas semanas se passaram desde os eventos do primeiro longa-metragem.

Quanto à quarta parte, o tempo não é tão rígido. O tempo de inatividade entre os capítulos aqui pode ser tão longo quanto um mês, e ao longo do filme, há cortes que poderiam indiscutivelmente explicar dias de cada vez. Sem se perder muito em extrapolações, no entanto, pode-se razoavelmente supor que pelo menos uma semana se passou entre o terceiro e quarto filme e que John Wick 4 ocorre em cerca de uma semana.

Isso significa que, ao fim de John Wick 4, de 6 a 7 semanas se passaram desde a morte da cachorrinha dele. Definitivamente é muita morte para pouco tempo.

Com Keanu Reeves no papel principal, John Wick 4: Baba Yaga está em exibição nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.