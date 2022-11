John Wick: Filme derivado terá o retorno DESSA personagem

A franquia John Wick se expande cada vez mais, com dois derivados em desenvolvimento, sendo um deles um novo filme, Ballerina.

O longa-metragem que terá o retorno de Keanu Reeves, será estrelado por Ana de Armas no papel principal. A história vai seguir a personagem principal buscando vingar sua família.

Ballerina conta com a direção de Len Wiseman, com um roteiro de Emerald Fennell e Shay Hatten. Além disso, o ator Ian McShane também irá retornar.

Além da volta de astros dos filmes originais, Ballerina ainda terá o retorno de uma importante personagem de John Wick 3.

Anjelica Huston voltará como Diretora

Com o filme em produção na cidade de Praga, na República Tcheca, a atriz Anjelica Huston foi escalada para voltar ao papel de Diretora (via ScreenRant).

Ela vai reprisar o papel como a líder do sindicado do crime Ruska Roma, que ajudou John Wick a ir a Casablanca para se encontrar com o Ancião.

A produtora da franquia Erica Lee revela que a ideia do spin-off foi formada em torno das cenas de Huston em John Wick 3.

A ideia da Ballerina foi formada em torno das cenas com Anjelica em John Wick 3. Anjelica Huston é um ícone e nada menos que a realeza de Hollywood. O mundo de Wick sempre fica mais rico com sua presença dominante na tela”, disse ela.

Huston é mais um a retornar, além de Reeves e McShane, que vão reprisar seus papéis de John Wick e Winston, respectivamente.

Não está claro como será a participação dos personagens de Huston, Reeves e McShane em Ballerina, e se algum outro astro da saga pode retornar.

Ballerina, filme derivado de John Wick, não tem data para ser lançado. Já John Wick 4, com Keanu Reeves, estreia em 23 de março de 2023.

Gabriel Silveira