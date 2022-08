Johnny Depp vai dirigir filme com produção de Al Pacino

Johnny Depp retorna à cadeira do diretor após 25 anos com Modigliani, que será produzido por Al Pacino e Barry Navidi.

Depois de ter dirigido a si mesmo e Marlon Brando em O Bravo, o ator, que recentemente encarou uma briga jurídica contra Amber Heard, com quem foi casado, vai comandar o filme sobre o artista italiano Amedeo Modgliani, informa o THR.

Continua depois da publicidade

Baseado na peça de Dennis McIntyre e adaptado pelos roteiristas Jerzy e Mary Kromolowski, o filme contará a história do pintor e escultor em Paris em 1916.

Considerado por si mesmo um fracasso crítico e comercial, Modigliani navega por 48 horas turbulentas e agitadas, que se tornarão um ponto de virada em sua vida, solidificando sua reputação como uma lenda artística.

A produção está prevista para começar na Europa na primavera de 2023, com elenco a ser revelado em breve.

“A saga da vida do Sr. Modigliani é uma que estou incrivelmente honrado, e verdadeiramente grato por trazer para a tela”, disse Depp, que produz para o IN.2, o braço europeu de sua produtora Infinitum Nihil.

“Foi uma vida de grandes dificuldades, mas um eventual triunfo – uma história universalmente humana com a qual todos os espectadores podem se identificar”, continuou o ator e diretor.

Retorno às telonas de Johnny Depp

Modigliani marca outro projeto europeu para Depp, enquanto ele tenta fazer um retorno na carreira após seu recente julgamento de difamação contra a ex-esposa, Amber Heard.

Ao lado do longa-metragem Modigliani, Depp também está interpretando o rei Luís XV na história de amor do diretor francês Jeanne du Barry, que começou a ser filmada no final de julho e é o primeiro longa-metragem de Depp em três anos.

O filme também marca a próxima colaboração entre Pacino e Navidi, que já trabalharam juntos em filmes como O Mercador de Veneza (2004). Ambos produzem ao lado de IN.2 e Depp.

“Este projeto tem sido muito próximo do coração do Al. Al me apresentou à peça Modigliani há muitos anos e eu imediatamente me apaixonei por ela”, disse Navidi. “Esta é uma fatia da vida de Modi e não uma biografia. Tem sido um sonho meu trabalhar com Johnny novamente – ele é um verdadeiro artista com uma visão incrível para trazer essa grande história para a tela.”

Ainda não há data de estreia para Modigliani.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.