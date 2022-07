Johnny Depp vira o novo astro da Netflix

Passadas algumas grandes polêmicas na vida pessoal e após levar a melhor contra Amber Heard em um julgamento por difamação, Johnny Depp prepara um retorno à sua carreira de ator.

Isso começará com La Favorite, uma produção francesa em que interpretará Rei Luís XV. As gravações começarão em breve, com o projeto tendo direção de Maïwenn.

Não é uma grande produção de Hollywood, mas ainda contará com o envolvimento de uma gigante do entretenimento: a Netflix.

De acordo com a Bloomberg, a Netflix fechou um acordo para ajudar a financiar La Favorite. Além disso, o longa-metragem será lançado no catálogo do serviço de streaming após um período de exibição nos cinemas.

Na França, o lançamento de La Favorite deve acontecer apenas em 2023. O que não se sabe, no entanto, é se esse acordo da Netflix é global, já que, inicialmente, é mencionado apenas o território francês.

De qualquer forma, esse é o tipo de produção internacional que a Netflix gosta de adicionar ao seu catálogo globalmente.

O retorno de Johnny Depp

Obviamente, o envolvimento de Johnny Depp também fará com que o longa-metragem receba bastante atenção.

O astro estrelou grandes produções de Hollywood, com destaque para o seu papel como Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe.

Além disso, teve três indicações ao Oscar. No entanto, nunca levou a estatueta. Curiosamente, uma dessas indicações veio justamente por seu papel como Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra.

Como mencionado anteriormente, La Favorite, com Johnny Depp, deve ter lançamento em 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.