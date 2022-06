Jurassic World 3 resolve mistério de 11 anos da franquia

Finalmente Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) resolveu um mistério de 11 anos da franquia criada por Steven Spielberg.

Um local importante na saga, a Isla Sorna, que serviu de palco para os dinossauros antes de chegarem ao parque, ficou restrita desde os eventos de Jurassic Park 3 (tendo aparecido também no segundo filme). Agora, o final de Jurassic World 3 resolveu o mistério da ilha (via CBR).

Continua depois da publicidade

No segundo filme da saga Jurassic Park, John Hammond (Richard Attenborough) explicou que a ilha havia sido “exterminada” após o furacão Clarissa. Como as ilhas ficam no Pacífico, está mais propenso a presença de furacões.

A evacuação feita na ilha foi uma resposta em um vídeo da personagem Charlotte Lockwood em Jurassic World 3. As áreas foram abandonadas após o furacão, e o local foi revisitado pelo Dr. Alan Grant (Sam Neill) em Jurassic Park 3, mostrando os dinossauros livres na ilha.

A InGen, empresa de biotecnologia, era responsável pela ilha em Jurassic Park 3. Com o furacão, tiveram que deixar tudo para trás e acabaram soltando os dinossauros. Mas, a saída da empresa na ilha está ligada a possível falência, após uma passagem de um dos livros da saga.

O grande problema da empresa foi tratar os dinossauros e a ilha como uma propriedade, não se responsabilizando pela destruição no local. Isso continuou por algum tempo, após a ideia da InGen em trazer dinossauros para montar um parque em San Diego.

Para evitar que uma outra empresa pudesse fazer algo parecido, John Hammond continuou a estudar sobre os dinossauros e decidindo os proteger.

Jurassic World 3 está em exibição nos cinemas

Se é uma coincidência ou não, a atriz Laura Dern ainda chegou a revelar que teve uma experiência traumática após um furacão atingir as filmagens de Jurassic Park.

“Do arquiteto e diretor de Jurassic World, Colin Trevorrow, Jurassic World: Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo”, diz a sinopse.

“Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história”, continua a sinopse.

O elenco é composto por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, DeWanda Wise, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Colin Trevorrow é o diretor e roteirista ao lado de Emily Carmichael.

Jurassic World 3 estreou nos cinemas brasileiros em 2 de junho. Clique aqui para saber se há alguma cena pós-créditos.

Sobre o autor Gabriel Silveira