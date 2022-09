Justiceiras vai ter continuação na Netflix? Veja tudo o que sabemos sobre isso

O novo filme da Netflix, Justiceiras, com a estrela de Stranger Things, Maya Hawke, está disponível na plataforma. Quem já assistiu é assolado pela velha dúvida: veremos uma continuação? Lidaremos com isso agora.

“Drea, a menina popular que tinha tudo e Eleanor, a nova rebelde da escola resolvem unir forças para atingir seu objetivo. Justiceiras é uma comédia de humor ácido com uma pitada de Hitchcock estrelada pelas protagonistas mais assustadoras de todas: meninas adolescentes!”, diz a sinopse.

A direção é de Jennifer Kaytin Robinson, que escreve o roteiro ao lado de Celeste Ballard. O elenco conta com Maya Hawke, Camila Mendes, Sophie Turner, Austin Abrams, Maia Reficco, entre outros nomes.

A diretora ou qualquer outra pessoa do elenco se absteve de falar sobre uma sequência. A partir de agora, não há planos concretos para um filme da Netflix.

Dado o baixo orçamento de Justiceiras (US$ 10 milhões), é extremamente provável que possamos ter outro filme e talvez ainda mais se a Netflix considerar a obra como um sucesso de audiência.

O ciclo que eles seguem é o de quatro semanas e, às vezes, até antes disso, se o conteúdo se tornar viral, como aconteceu com Round 6 antes. A rapidez com que uma sequência é encomendada depende das visualizações.

Muitos fatores estão em jogo aqui além da resposta, como horários, disponibilidade do elenco e equipe e capricho da Netflix.

Sobre o que Justiceiras 2 pode ser

Caso uma sequência acontecer, as roteiristas têm muitas opções para escolher e aprender com os próprios deslizes. Mendez e Hawke têm uma química incrível e soaram como Bonnie e Clyde quando juntas.

Elas são capazes de adicionar peso à sua atuação, tornando-as a combinação perfeita. Talvez as duas possam ser colocados juntas em um ambiente diferente – faculdade – onde eles lidam com problemas adultos e lidam com um grupo totalmente novo de pessoas.

As possibilidades são infinitas, mas é claro que depende do que as roteiristas escolherem fazer.

Dito isso, resta aguardar para saber se Justiceiras 2 irá acontecer e sobre o que o filme será.

Justiceiras já está disponível na Netflix.

