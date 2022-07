Keanu Reeves está realizando sonho ao interpretar Batman

Um dos atores mais populares da atualidade, Keanu Reeves se prepara para realizar um grande sonho. Em um dos novos projetos da DC, o astro de Matrix e John Wick interpreta o Batman. Em uma entrevista recente, o ator falou sobre seu novo filme e revelou a expectativa para o lançamento.

Atualmente, Keanu Reeves está bastante ocupado. Além de atuar na franquia John Wick – que lançará em breve seu quarto filme – o ator conta com vários projetos na frente e por trás das câmeras.

Na Netflix, por exemplo, Reeves vai produzir e protagonizar a adaptação de sua HQ BRZRKR. Mas antes disso, o ator entrará no mundo dos super-heróis com uma performance em um aguardado filme da DC.

Veja abaixo tudo que Keanu Reeves revelou sobre sua introdução no universo da DC com um dos mais esperados lançamentos da companhia; confira.

Keanu Reeves será o Batman em novo filme da DC

Keanu Reeves está confirmado no elenco de vozes de DC Liga dos Super Pets. A produção animada traz de volta alguns dos heróis mais icônicos das HQs.

No novo filme, Keanu Reeves dá voz a Bruce Wayne, o Batman. A performance do ator garantiu grandes elogios da crítica especializada.

Além de Keanu Reeves, o elenco de DC Liga dos Super Pets conta com alguns dos maiores astros de Hollywood, famosos por performances em filmes e séries.

Dwayne Johnson, o Adão Negro da DC, também conhecido por filmes como Jumanji e Alerta Vermelho, interpreta Krypto.

Já Kevin Hart, que faz sucesso na Netflix com a comédia O Homem de Toronto, dá voz ao personagem Ace.

Na voz do Superman está John Krasinski. Recentemente, o ator também fez sua estreia na Marvel.

Jameela Jamil, de The Good Place e Legendary, é a Mulher-Maravilha. A atriz também está confirmada na vindoura série Mulher-Hulk.

O elenco do longa é completado por Marc Maron (GLOW) como o vilão Lex Luthor e Olivia Wilde (Fora de Série) como Lois Lane.

Em uma entrevista recente, Keanu Reeves discutiu sua experiência como Batman e revelou as expectativas para o lançamento de DC Liga dos Super Pets.

“Eu sempre adorei o Batman! Quando criança, eu escolhia as HQs do Batman e Homem-Aranha, mas não acompanhava as histórias do Superman. Houveram tantas encarnações desse personagem, e eu sempre quis interpretá-lo. Acho que estou acessando meu ‘Batman interior’”, comentou o ator.

DC Liga dos Super Pets estreia no Brasil em 28 de julho de 2022. Veja abaixo o trailer do longa.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.