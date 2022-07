Fãs do MCU estão detonando participação de herói em Doutor Estranho 2

Agora que se passou um tempo desde o lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), todos podem comentar um pouco mais livremente sobre o longa-metragem.

Uma das grandes participações é a de John Krasinski como o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, uma popular equipe do Universo Marvel.

Muitos fãs faziam campanha para que o ator fosse escolhido como o personagem. No entanto, o tiro parece ter saído pela culatra.

Com muito pouco tempo de tela, o Senhor Fantástico de John Krasinski logo é morto pela Feiticeira Escarlate, após ter cometido um dos deslizes mais impensados da história do MCU.

No entanto, existe algo bom nisso. Essa era apenas uma variante do Senhor Fantástico. Ou seja, pode não ser considerada a “versão principal” do personagem.

Isso quer dizer que John Krasinski pode, em breve, voltar como outra versão do Senhor Fantástico… certo?

Bom, as coisas podem não ser desse jeito. O diretor Sam Raimi revelou que o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, escalou John Krasinski como essa versão do Senhor Fantástico apenas por causa dos pedidos dos fãs.

Como se trata de uma variante, esse “fan service” poderia acontecer sem problemas, e logo ser descartado.

Em outras palavras, pode ser que John Krasinski nunca volte como Senhor Fantástico. É possível que um ator completamente diferente seja escalado como a “versão principal” do personagem.

Isso deixou os fãs ainda mais incomodados com a participação especial do ator como Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Internautas se incomodaram com participação do Senhor Fantástico

“Introduzir uma participação especial sem sentido e claramente como fan service de último minuto no segundo ato é a pior parte do filme.”

“A melhor parte é literalmente estraçalhar esse personagem minutos depois”, brincou um internauta em uma postagem no Twitter.

No entanto, outros simplesmente não gostaram muito de John Krasinski como o líder do Quarteto Fantástico.

“Eu nunca vou entender a obsessão que os fãs tinham pela escalação de John Krasinski como o Senhor Fantástico.”

“Esse personagem não faz nenhum sentido para ele”, comentou outra pessoa sobre a participação especial do ator.

Outro internauta disse algo parecido: “Fiquei feliz. Nunca entendi a obsessão por John Krasinski. Outra coisa que eu não entendo é por que a Marvel continua insistindo no Quarteto Fantástico, cuja base de fãs é muito menor em comparação com outras propriedades.”

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está agora disponível pelo Disney+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.