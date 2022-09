Keanu Reeves provou ser cavalheiro de verdade ao recusar ordem bizarra de diretor

Keanu Reeves é um dos astros mais queridos de Hollywood e constantemente histórias dele aquecem os corações dos fãs. Nas gravações de Drácula de Bram Stoker, de 1992, ele fez jus à sua fama.

Surpreendentemente, o jeito de Reeves de ser uma pessoa adorável causou-lhe alguns problemas durante um de seus filmes mais famosos dos anos 1990.

Continua depois da publicidade

Em um elenco composto por Gary Oldman, Anthony Hopkins e Winona Ryder, Keanu Reeves foi encarregado do já difícil trabalho de fingir ser um advogado britânico (tendo em vista o sotaque) na era vitoriana.

Em 1992, Francis Ford Coppola escalou Reeves como o ingênuo visitante da Transilvânia, Jonathan Harker, que cruza o caminho da criatura da noite de Oldman em Drácula de Bram Stoker.

Compreensivelmente, trabalhar com o diretor responsável pela trilogia O Poderoso Chefão e Apocalypse Now, foi uma pressão grande para Keanu Reeves.

Ainda assim, ele não cedeu a um dos pedidos do diretor e isso envolvia xingar sua colega de elenco, Winona Ryder.

Pedido revoltante de Francis Ford Coppola

Em uma entrevista conjunta para o The Sunday Times com Keanu Reeves, Winona Ryder relembrou uma ocasião no set de Drácula de Bram Stoker, onde sua co-estrela se opôs a um dos cineastas mais reverenciados da história.

Ryder explicou que Coppola estava abusando verbalmente dela durante as filmagens para tentar fazer a atriz a chorar em cena.

Coppola gritava: “Sua p*ta!” e queria que todo o set se juntasse a ele para obter uma reação. Na falta disso, o diretor pediu aos outros atores masculinos que entrassem na onda para ver se o crescente abuso teria efeito.

“Literalmente, Richard E. Grant, Anthony Hopkins, Keanu Reeves… Francis estava tentando fazer com que todos eles gritassem coisas que me fariam chorar”, explicou Ryder.

“Mas Keanu não fez isso, Anthony não fez isso. Simplesmente não funcionou. Eu estava, tipo, ‘sério?’. Isso meio que gerou o efeito oposto”.

A partir daí, porém, a estrela de Stranger Things lembrou que da recusa de Reeves, uma amizade que durou anos floresceu.

Atualmente, Drácula de Bram Stoker, com Keanu Reeves, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.