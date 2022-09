Keanu Reeves já trabalhou para a Disney e você nem ficou sabendo

Mais conhecido por performances em franquias como Matrix e John Wick, Keanu Reeves é um dos atores mais queridos da atualidade. O que muitos fãs não sabem é que o astro já atuou em um inusitado projeto da Disney – que está bem longe dos clássicos da companhia e das produções do MCU.

Atualmente com 58 anos, Keanu Reeves começou sua carreira em 1985, com uma participação pequena no filme One Step Away. Seu primeiro papel de destaque, por outro lado, aconteceu no drama Para Sempre na Memória, de 1988.

Continua depois da publicidade

Desde então, Keanu Reeves se destaca em Hollywood com filmes como Velocidade Máxima, Drácula de Bram Stoker, Garotos de Programa, John Wick, Constantine, Bill & Ted: Uma Aventura Fantástica.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Keanu Reeves precisam saber sobre um dos poucos projetos do ator na Disney; confira.

Um dos primeiros trabalhos de Keanu Reeves foi na Disney

Como citamos acima, Keanu Reeves começou a carreira artística em 1985. Um ano após sua estreia nos cinemas, o ator foi escalado em um inusitado projeto da Disney.

Durante os anos 80, a Disney costumava lançar filmes para TV todos os domingos. Voltados para o público infanto-juvenil, esses longas eram exibidos nos programas “The Disney Sunday Movie” (O Filme de Domingo da Disney) e “The Magical World of Disney” (O Mundo Mágico da Disney).

Um desses filmes foi “Young Again” (Jovem de Novo). Lançado em 1986, o filme conta com uma das primeiras performances da carreira de Keanu Reeves.

Young Again acompanha a história de um quarentão que é transformado em um adolescente de 17 anos por um estranho misterioso.

No longa, Robert Ulrich (que hoje em dia trabalha como diretor de elenco) interpreta a versão adulta do protagonista Michael Riley. Keanu Reeves, por sua vez, vive a encarnação adolescente do personagem.

Em sua jornada como adolescente, Michael aprende lições valiosas sobre o amadurecimento e a importância da vida adulta.

Três anos depois, Keanu Reeves foi escalado em Bill & Ted: Uma Aventura Fantástica – e a partir daí, começou sua ascensão meteórica em Hollywood.

“Desde que era um garoto, sempre quis atuar. Comecei minha carreira profissional aos 15 anos. E vocês sabem, tive muita sorte para conseguir essa carreira. Mas sempre consegui manter as coisas simples”, afirmou Reeves em uma entrevista recente.

A performance em Young Again, no entanto, não é o único projeto de Keanu Reeves na Disney.

Em 2019, Reeves emprestou sua voz ao herói de ação Duke Kaboom na animação Toy Story 4 – que é um filme da Pixar, e consequentemente, da Disney.

Toy Story 4, junto com os outros filmes da Pixar, está disponível no Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.