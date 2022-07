O cara mais legal de Hollywood, Keanu Reeves aceitaria viver ESTE vilão

Hoje em dia, Keanu Reeves é um verdadeiro ícone do cinema. Além de contar com aclamadas performances em algumas das franquias mais populares de todos os tempos, o ator também é famoso por sua adorável personalidade. Mesmo assim, o ‘cara mais legal de Hollywood’ não hesitaria em interpretar um icônico vilão nas telonas.

Keanu Reeves começou sua carreira nos anos 80. Desde então, o ator atuou em mais de 70 filmes. Entre eles, destacam-se sucessos como Matrix, John Wick e Bill & Ted: Uma Aventura Fantástica.

Continua depois da publicidade

Atualmente, Reeves se prepara para o lançamento de John Wick: Capítulo 4. A continuação da franquia deve chegar aos cinemas em meados de 2023.

Enquanto o novo filme não estreia, revelamos abaixo o vilão que Keanu Reeves mais deseja interpretar nos cinemas; confira.

Keanu Reeves quer interpretar terrível vilão em famosa franquia

Em sua longa e prolífica filmografia, Keanu Reeves interpretou poucos vilões. Entre eles, destacam-se seus personagens em filmes como O Homem do Tai Chi e O Dom da Premonição.

Porém, o vilão mais “evidente” da carreira de Keanu Reeves está no filme O Observador, lançado em 2000.

No longa, o ator interpreta um sinistro serial killer que vive um jogo de gato e rato com um agente do FBI, vivido por James Spader – o Red de Lista Negra.

Detonado por público e crítica, o filme também fracassou nas bilheterias. Em uma entrevista, Keanu Reeves revelou que só aceitou participar do longa após uma inusitada confusão contratual.

“Na verdade, nunca achei o roteiro interessante. Mas um amigo forjou a minha assinatura no contrato. Não pude provar que ele fez isso, e como também não queria ser processado, tive que participar do filme”, comentou o ator.

Em uma entrevista recente, Keanu Reeves foi perguntado sobre a possibilidade de interpretar um vilão na franquia 007.

“Interpretar um vilão do Bond? Isso seria muito divertido! Com certeza, eu aceitaria viver um vilão do James Bond. Mas teria que ser um vilão bem ‘vilanesco’ mesmo”, comentou o ator.

Reeves também afirmou que esse vilão, que ainda não existe, pode ser uma nova versão de seu personagem em O Homem de Tai Chi – um filme de artes marciais que está disponível na Netflix.

“Eu poderia interpretar o seu assistente. Aquele cara que fica nos bastidores controlando as coisas. Seria o capanga”, revelou Reeves.

Recentemente, Keanu Reeves fez uma participação especial na série Riding with Norman Reedus, apresentada pelo intérprete de Daryl em The Walking Dead.

John Wick: Capítulo 4, o próximo filme de Keanu Reeves nos cinemas, tem previsão de estreia para março de 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.