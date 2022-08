Trem-Bala: Filme com Brad Pitt quase teve papel perfeito para Keanu Reeves

Trem-Bala é o novo filme com Brad Pitt. Dirigido por David Leitch, que também trabalhou no primeiro John Wick, o longa-metragem quase teve uma participação especial de Keanu Reeves.

O filme coloca Brad Pitt como Ladybug, um assassino tentando sair do jogo. Quando ele é convocado para um último trabalho por sua treinadora, uma personagem interpretada por Sandra Bullock, ele logo se vê contra uma série de assassinos rivais, todos com a mesma missão.

Trem-Bala marca o mais recente esforço de direção de Leitch após uma série de outros filmes de ação, incluindo Atômica, Deadpool 2 e Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw.

Como dublê que virou diretor, Leitch primeiro deu o salto para a direção com um papel não creditado no primeiro John Wick.

Estrelado por Keanu Reeves como um assassino em busca de vingança, John Wick marcou um reencontro entre Leitch e Reeves, que anteriormente trabalharam juntos em Matrix Reloaded e Matrix Revolutions.

Brad Pitt em Trem-Bala

Keanu Reeves em Trem-Bala

Em entrevista à EW, Leitch explicou que Trem-Bala quase contou com uma participação especial de Reeves em um papel inesperado.

Ao longo do filme, Ladybug fala de seu terapeuta, Barry, mas o personagem nunca é visto na tela. De acordo com Leitch, ele queria Reeves para o papel, mas as cenas acabaram não se concretizando.

O diretor indica, no entanto, que o Barry de Reeves poderia aparecer em Trem-Bala 2, caso o filme ganhe uma continuação . Confira o comentário completo de Leitch abaixo:

“Meu elenco dos sonhos contaria com Keanu. Não teria sido ótimo? Ei, Trem-Bala 2!”.

Não apenas uma participação especial de Reeves o reuniria com Leitch, mas também o faria trabalhar com Sandra Bullock novamente, marcando sua terceira colaboração depois de Velocidade Máxima ​​e A Casa do Lago.

Resta saber se a continuação acontecerá, mas se o primeiro filme tiver um bom desempenho nas bilheterias, é totalmente possível.

Trem-Bala está em exibição nos cinemas.

