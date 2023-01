Keanu Reeves se reúne com aliados em fotos de John Wick 4

Novas fotos de John Wick 4 foram divulgadas, mostrando Wick, interpretado por Keanu Reeves, se reunindo com seus aliados.

Com o retorno de diversos atores, o quarto longa-metragem da franquia pode estar preparando um final mais sombrio para a saga.

As imagens mostram Wick junto de Winston, do ator Ian McShane, e de Bowery King, interpretado por Laurence Fishburne, conversando em um metrô (via ComicBook).

Também é possível ver o personagem de Donnie Yen e uma foto onde Wick está conversando com outro personagem em Paris.

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 23 de março.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.