Kristen Stewart está em novo filme do diretor de A Mosca e “não faz ideia” do que se trata

Kristen Stewart estrela o novo filme de David Cronenberg, Crimes of the Future (Crimes do Futuro, em tradução livre). A atriz diz que não fazia ideia do que ele se tratava.

Enquanto gravava o longa-metragem, que foi exibido em Cannes, ela aparentemente não entendia direito sobre o que ele se tratava.

Continua depois da publicidade

“Eu disse a ele que não fazia ideia sobre o que o filme era, mas estava tão curiosa e talvez pudéssemos descobrir”, disse Kristen Stewart (via Insider).

A atriz acrescentou que a confusão acerca de Crimes of the Future permaneceu com ela mesmo durante as filmagens, mas que isso mudou ao assistir o filme.

“Nós, atores, passamos todos os dias depois do trabalho pensando, ‘o que diabos estamos fazendo?’. Então assisti o filme noite passada e tudo ficou muito claro para mim”, disse a atriz. “É muito revelador e parece que você está cortando órgãos enquanto faz algo, e se não há essa sensação, então não vale a pena”.

A atriz de 32 anos acrescentou que “ama” os filmes de David Cronenberg, conhecido por A Mosca, Marcas da Violência e Senhores do Crime, e que não “consegue acreditar” que conseguiu o papel.

Crimes of the Future será lançado em junho, sem data específica ainda divulgada. Veja o trailer do filme.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.