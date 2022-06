Lightyear: Derivado de Toy Story é banido no Oriente Médio

O novo filme animado derivado de Toy Story, Lightyear, foi banido em países que fazem parte do Oriente Médio.

Segundo o Deadline, a Arábia Saudita impediu que Lightyear fosse lançado nos cinemas do país. Além disso, outros países que também fazem parte, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito, Kuwait, Omã e Catar seguem o mesmo caminho. O filme também não vai para Malásia e Indonésia.

Continua depois da publicidade

O filme não recebeu certificado de distribuição nestes mercados, mas acredita-se que o problema esteja relacionado ao conteúdo LGBTQ. O Oriente Médio é rigoroso com conteúdos que apresentam o tema LGBTQ.

Lightyear reestabeleceu um beijo entre personagens do mesmo gênero no filme, e isso nunca foi questionado durante a produção, embora este conteúdo não seja permitido em países do Oriente Médio.

O Escritório Regulador de Mídia dos Emirados do Ministério da Juventude e Cultura tuítou hoje que Lightyear “não está licenciado para exibição pública em todos os cinemas nos Emirados Árabes Unidos, devido à sua violação dos padrões de conteúdo de mídia do país”.

Apesar disso, o filme ainda aparece como uma das estreias em uma rede de cinemas local, mas horários e ingressos não está disponíveis para compras.

Disney enfrenta problemas no Oriente Médio

Não é o primeiro filme da Disney a ser barrado na região. Em 2021, Eternos e Amor, Sublime Amor foram barrados, bem como Doutor Estranho 2 neste ano. As autoridades alegam conteúdo que fazem referências à homossexualidade até representações de deuses e profetas.

O longa-metragem animado ainda não foi datado na China. Por sua vez, a Warner Bros. aceitou o corte de uma específica cena em Animais Fantásticos 3, que fazia referência à homossexualidade. Com isso, o filme foi mantido no país.

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista. As primeiras reações ao filme já saíram.

Lightyear estreia em 17 de junho de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir as séries e filmes da Pixar.

Sobre o autor Gabriel Silveira