Linda Blair vai reprisar papel de Regan no reboot de O Exorcista

Linda Blair, que deu vida à demoníaca Regan MacNeil em O Exorcista, retornará para o papel no reboot do filme. A informação é do site Above the Line.

Segundo a publicação, a atriz ficou no set de filmagem por apenas alguns dias, portanto, sua participação deve ser pequena no novo longa.

Continua depois da publicidade

A produtora Blumhouse confirma que Blair serviu como consultora para o reboot de O Exorcista, no entanto, não comentou se a atriz vai aparecer no filme.

Ellen Burstyn, que fez a mãe de Regan no longa original, também estará de volta no reboot, que ainda tem no elenco Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Lidya Jewett, Jennifer Nettles, Olivia Marcum, Raphael Sbarge e Okwui Okpokwasili.

Sobre o reboot

Até o momento, não há maiores detalhes sobra a história do novo O Exorcista. O filme deve seguir a narrativa principal do primeiro longa-metragem lançado em 1973, onde uma criança é possuída por uma entidade demoníaca.

O reboot de O Exorcista terá direção de David Gordon Green, o mesmo diretor de Halloween de 2018 – o terror recebeu elogios por resgatar a franquia no cinema.

O Exorcista é um grande clássico do terror dos anos 1970. Após se tornar uma franquia, recebeu várias sequências, mas sem o mesmo impacto do original.

O reboot de O Exorcista chegará aos cinemas em 13 de outubro.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.