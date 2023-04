Live-action de Os Cavaleiros do Zodíaco chega aos cinemas; Conheça Saint Seiya: O começo

Atingindo em cheio a nostalgia dos fãs, a aguardada adaptação live-action de Os Cavaleiros do Zodíaco está prestes a estrear nos cinemas brasileiros! Com personagens carismáticos, batalhas de tirar o fôlego, e grandes efeitos especiais, Saint Seiya: O Começo tem tudo para conquistar o público nacional.

Um dos animes mais famosos de todos os tempos – principalmente na América Latina – Os Cavaleiros do Zodíaco acompanha a inesquecível história dos protetores da deusa Athena.

O filme live-action Saint Seiya: O Começo adapta para as telonas alguns dos arcos mais icônicos da animação original. Uma produção conjunta entre o Japão e os Estados Unidos, o longa tem direção do cineasta polonês Tomasz Bagiński (The Witcher).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Saint Seiya: O Começo nos cinemas brasileiros; confira!

Saint Seiya: O Começo adapta para os cinemas a trama de Os Cavaleiros do Zodíaco

Saint Seiya: O Começo foca na jornada do protagonista titular – um órfão japonês que viaja pelo mundo participando de torneios clandestinos de luta.

O grande desejo do protagonista Seiya é reencontrar a irmã perdida. Em meio à sua jornada, Seiya descobre uma enorme energia cósmica dentro de si, e a partir daí, embarca em um intenso treinamento para clamar a Armadura de Pégaso e se tornar um Cavaleiro de Athena.

No filme de Os Cavaleiros do Zodíaco, Seiya também conhece Saori – que na versão original do longa, se chama Siena – a reencarnação da deusa Athena. Com ela, é claro, ele desenvolve uma grande conexão.

De acordo com os trailers do longa, Seiya treinará com a Amazona da Águia e enfrentará um poderoso adversário: o Cavaleiro de Fênix. Na saga original, o personagem se chama Ikki, mas no novo filme, é batizado de Nero.

Além disso, as prévias dão a entender que os Cavaleiros de Ouro – pelo menos o de Capricórnio – desempenharão um papel importante no longa. Porém, ainda não se sabe como esses personagens serão introduzidos.

Conheça o elenco de Saint Seiya: O Começo

O elenco de Saint Seiya: O Começo é liderado pelo ator e modelo japonês Mackenyu. Ele, é claro, interpreta o protagonista Seiya.

Mackenyu é conhecido por performances em outras adaptações live-action de animes, como Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar, Rurouni Kenshin: The Final e Tokyo Ghoul S.

A atriz americana Madison Iseman, do filme Jumanji: Bem-vindos à Selva, co-protagoniza o longa como Saori (ou Siena), a reencarnação da deusa Athena.

Sean Bean, o Boromir de O Senhor dos Anéis e Ned Stark de Game of Thrones, vive Alman Kiddo, o pai adotivo de Saori.

Diego Tinoco, das séries Teen Wolf e On My Block, interpreta Nero (ou Ikki), o temido Cavaleiro de Fênix. A dublê e artista marcial Caitlin Hutson (The Mandalorian) vive Marin, a Amazona da Águia.

O elenco de Saint Seiya: O Começo é completado por Famke Janssen, a Jean Grey dos filmes originais dos X-Men, como Guraad, uma mulher pra lá de misteriosa.

Data de estreia e trailer de Saint Seiya: O Começo

Saint Seiya: O Começo estreia no Brasil antes de chegar aos cinemas americanos! O filme estreia nesta quinta-feira, 27 de abril de 2023. Nos Estados Unidos, o longa será lançado apenas em meados de maio.

Veja abaixo o trailer oficial legendado de Saint Seiya: O Começo!

