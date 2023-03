Pôster do live-action de Os Cavaleiros do Zodíaco traz Seiya de armadura

A Sony Pictures Brasil divulgou o pôster do live-action Os Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo. Nele vemos Seiya já com a armadura de Pegasus.

Além disso, a Sony revelou que os ingressos para o filme começarão a ser vendidos no dia 12 de abril de 2023.

Continua depois da publicidade

Esse é o primeiro live-action de Os Cavaleiros do Zodíaco, que ganhou trailer recentemente.

Confira o pôster, abaixo.

Mais sobre o live-action de Os Cavaleiros do Zodíaco

A trama gira em torno de Seiya (Mackenyu), um obstinado adolescente de rua que passa seu tempo lutando por dinheiro enquanto procura por sua irmã sequestrada.

Quando uma de suas lutas involuntariamente explora poderes místicos que ele nunca soube que tinha, Seiya se vê lançado em um mundo de santos guerreiros, treinamento mágico antigo e uma deusa reencarnada que precisa de sua proteção. Se ele quiser sobreviver, vai precisar abraçar seu destino e sacrificar tudo para ocupar seu lugar de direito entre os Cavaleiros do Zodíaco.

O elenco também conta com Madison Iseman (série Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado), Mark Dacascos (John Wick 3), Famke Janssen (X-Men), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On ​​My Block) e Sean Bean (Game of Thrones) no elenco.

Tomasz Baginski, animador polonês responsável pelos efeitos de The Witcher, dirige a adaptação de anime.

Os Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo estreia no Brasil em 27 de abril.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.