Loki está em Thor 4? Chris Hemsworth e diretor respondem

Após fingir sua morte várias vezes no MCU, Loki definitivamente encontrou seu fim no filme Vingadores: Guerra Infinita, embora uma série solo lançada posteriormente ainda viesse a explorar as possibilidades do personagem.

Sendo assim, alguns fãs ainda se perguntam se poderão ver Loki novamente nos longas do MCU, principalmente em Thor: Amor e Trovão, voltando dos mortos para dar um oi ao seu irmão.

Continua depois da publicidade

Em entrevista ao Cinema Blend, Chris Hemsworth e Taika Waititi colocam os pontos nos is:

Hemsworth: Ele não queria se envolver. Ele disse ‘Eu odeio todos vocês e, em particular, eu’, e eu fiquei tipo, isso é uma pena. E é isso. Quero dizer, quantas vezes podemos matá-lo?… Nós amamos o Tom. Nós amamos o Tom. Sim. Mas ele está morto. Não ele, mas o personagem Loki.

Waititi: Não, não, ele está morto para nós.

Hemsworth: Ele obviamente está morto para nós, no que diz respeito à amizade.

Confira o trailer de Thor 4 logo abaixo:

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.