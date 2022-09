Lou: Conheça o suspense da Netflix que vai prender sua atenção

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o filme Lou tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. O longa se destaca por sua trama intrigante, repleta de reviravoltas do início ao fim. Além disso, Lou conta com grande elenco, liderado por Allison Janney e Jurnee-Smollett.

Lou estreou na Netflix em 23 de setembro de 2022. O filme é um projeto da cineasta Anna Foerster, mais conhecida por comandar episódios de séries como Westworld e Outlander.

Continua depois da publicidade

Embora esteja fazendo sucesso com os espectadores da Netflix, Lou dividiu a opinião da crítica especializada. A imprensa elogia o desempenho do elenco, mas critica o roteiro e o ritmo do filme.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história misteriosa e o elenco de estrelas de Lou na Netflix; veja.

Lou tem história intrigante na Netflix

O filme Lou acompanha a intensa jornada de uma mãe que faz de tudo para descobrir o paradeiro da filha desaparecida.

Sendo assim, o estilo do longa é bastante parecido com o de outros sucessos da Netflix, como Fim da Estrada e Entrevías.

“Uma mulher misteriosa e solitária luta contra os fantasmas de um passado sombrio quando a vizinha pede ajuda para resgatar a filha pequena, que foi sequestrada”, afirma a sinopse oficial de Lou na Netflix.

A trama de Lou começa em uma noite de tempestade, quando uma garotinha chamada Vee é sequestrada por um estranho misterioso.

Sem mais alternativas, a mãe da garota se une a uma vizinha para resgatar a filha.

A partir daí, a dupla inicia uma jornada implacável, que coloca seus limites à prova e revela terríveis segredos do passado das duas.

Tudo sobre o elenco de Lou na Netflix

Na Netflix, o elenco do filme de suspense Lou é liderado por Allison Janney como a protagonista titular – que se chama Lou Adell.

A atriz é mais conhecida por performances em filmes como Eu, Tonya e Beleza Americana, além das séries Mom e O Método Kominsky.

Jurnee Smollett, do filme Aves de Rapina e da série Lovecraft Country, vive Hannah, a vizinha de Lou.

Logan Marshall-Green, de Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Prometheus, interpreta Philip, o homem que sequestra a pequena Vee.

A atriz mirim Ridley Bateman (Shattered, Shelter in Place) completa o elenco principal de Lou como Vee.

O elenco de Lou conta também com Matt Craven (X-Men: Primeira Classe), Greyston Holt (Alcatraz), Daniel Bernhardt (John Wick) e R. J. Fetherstonhaugh (Batwoman).

Lou já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.