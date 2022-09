O filme de suspense que todo mundo está vendo na Netflix

Fim da Estrada é o novo suspense da Netflix, que tem atraído muitos assinantes da plataforma de streaming. Vamos ver do que se trata o filme estrelado por Queen Latifah.

“Era uma viagem como qualquer outra. Mas um assassinato e uma sacola de dinheiro desaparecida vão transformar a jornada de Brenda e sua família em um verdadeiro inferno”, diz a sinopse oficial.

Na trama, depois que Brenda perde o emprego, ela decide que a melhor coisa para ela é uma mudança de cenário. Ela arruma suas coisas e leva sua família para o outro lado do país para começar uma nova vida.

A viagem para o sul envolveria uma viagem audaciosa pelo deserto do Novo México com destino a Houston. A viagem, que também pretendia proporcionar uma ampla experiência de união familiar, logo dá muito errado. Brenda e sua família testemunham um assassinato que muda tudo. Um assassino furioso está em seu encalço e não vai parar por nada até que ele recupere o que lhe pertence.

Atualmente, o longa-metragem está em primeiro lugar dentre os 10 mais assistidos na Netflix nos últimos dias, embora esteja sendo massacrado pela crítica especializada. No Rotten Tomatoes, ele acumula meros 28% de aprovação, com 18 críticas contabilizadas.

Mais sobre Fim da Estrada

Fim da Estrada tem direção de Millicent Shelton, de Titãs. O roteiro é assinado por Christopher J. Moore (God’s Child) e David Loughery (Obsessiva).

O elenco de Fim da Estrada é liderado por Queen Latifah no papel da protagonista Brenda. A atriz é famosa por performances em filmes como Arremessando Alto, As Férias da Minha Vida, Chicago e Canção do Coração, além da série A Protetora.

Chris ‘Ludacris’ Bridges – o Tej da franquia Velozes e Furiosos, interpreta Reggie, o irmão mais novo de Brenda.

Mychala Faith Lee (Truth be Told), Shaun Dixon (Velvet Jesus), Beau Bridges (Masters of Sex), Frances Lee McCain (De Volta Para o Futuro), Jesse Luken (42) e Keith Jardine (Godless) completam o elenco principal de Fim da Estrada.

Fim da Estrada já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.