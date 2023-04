Louis Leterrier vai dirigir Velozes e Furiosos 11

Louis Leterrier, diretor do vindouro Velozes e Furiosos 10, vai continuar na família de Dominic Toretto. Segundo a Variety, o diretor foi contratado para comandar Velozes e Furiosos 11, que pretende encerrar a franquia estrelada por Vin Diesel.

“Louis se juntou à equipe de Velozes e Furiosos de forma perfeita, com uma compreensão inata da franquia que está mais forte do que nunca depois de duas décadas”, disse o presidente da Universal Pictures, Peter Cramer, em comunicado. “Sob sua direção, Velozes e Furiosos 10 é um thriller de alta intensidade com toda a ação espetacular, emoção e reviravoltas que os fãs esperam – e muito mais. Estamos entusiasmados por ele continuar a fazer sua mágica na cadeira do diretor”.

Entre os filmes que Louis Leterrie dirigiu, estão Fúria de Titãs, Carga Explosiva e Truque de Mestre.

“Ao longo de muitas missões e lutando contra todos os obstáculos impossíveis, Dom Toretto (Vin Diesel) e sua família foram mais espertos, mais furiosos e mais rápidos do que todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles enfrentam o seu oponente mais letal: uma ameaça terrível das sombras do passado, alimentada por sede de vingança e determinada a destruir esta família e a destruir tudo – e todos – que Dom mais ama”, diz a sinopse de Velozes e Furiosos 10.

“Em Velozes & Furiosos 5, em 2011, Dom e sua equipe eliminaram o nefasto traficante brasileiro Hernan Reyes e decapitaram seu império em uma ponte no Rio de Janeiro. O que eles não sabiam era que o filho de Reyes, Dante (Jason Momoa), testemunhou tudo e passou os últimos 12 anos planejando um plano para fazer Dom pagar o preço final”, continua.

“A trama de Dante levará a família de Dom de Los Angeles às catacumbas de Roma, do Brasil a Londres e de Portugal à Antártica. Novos aliados se unirão e velhos inimigos ressurgirão. Mas tudo muda quando Dom descobre que seu próprio filho de 8 anos (Leo Abelo Perry, Black-ish) é alvo final da vingança de Dante”, conclui a sinopse.

Além de Vin Diesel, estarão no elenco astros como Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Alan Ritchson, Ludacris, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Daniela Melchior e Rita Moreno.

Além disso, a atriz Gal Gadot, que viveu Gisele na franquia, pode estar retornando ao novo filme de Velozes e Furiosos.

O filme foi dirigido por Louis Leterrier, com roteiro de Justin Lin e Dan Mazeau.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas brasileiros em 19 de maio.

