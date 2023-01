M3GAN diz que acabaria com Annabelle e Chucky

O filme M3GAN é um dos mais aguardados do ano, e a boneca disse que acabaria com Annabelle e Chucky, outros dois bonecos assustadores do cinema.

Annabelle e Chucky são dois dos mais aterrorizantes bonecos dos filmes, com a primeira sendo possuída por um demônio e o outro um assassino.

No entanto, M3GAN também está na jogada, e quer tomar o lugar dos dois. No Reddit, a equipe do filme fez uma brincadeira e se passou pela personagem, revelando que ela ganharia facilmente de seus rivais (via CBR).

“Annabelle nunca se mexe, então eu não teria que realmente levantar um dedo contra ela e Chucky é velho, então eu iria direto para o marca-passo dele”, escreveu ela.

A resposta é semelhante com a de James Wan, produtor do filme, pontuou a diferença entre M3GAN e Annabelle, dizendo apenas que M3GAN se move e a boneca possuída não.

“Isto é o que direi – a diferença distintiva é que M3GAN é uma boneca física que se levanta e anda por aí. Ela é uma máquina de IA. Ela pode fazer isso. Annabelle é apenas uma boneca. Ela é uma boneca possuída. Na verdade, ela não bate em ninguém. É o demônio que está preso a ela”, comentou ele.

M3GAN estreia no Brasil em 16 de janeiro

“M3GAN é uma maravilha da inteligência artificial, uma boneca realista programada para ser a maior companheira de uma criança e a maior aliada dos pais. Projetado pela brilhante empresa de robótica Gemma, M3GAN pode ouvir, assistir e aprender enquanto se torna amiga e professora, companheira de brincadeiras e protetora da criança a quem está ligada”, diz a sinopse

“Quando Gemma de repente se torna a cuidadora de sua sobrinha órfã de 8 anos, Cady, Gemma fica insegura e despreparada para ser mãe. Sob intensa pressão no trabalho, Gemma decide emparelhar seu protótipo M3GAN com Cady na tentativa de resolver os dois problemas – uma decisão que terá consequências inimagináveis”, finaliza a sinopse.

O elenco conta com Allison Williams, Ronny Chieng, Violet McGraw, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey, Stephane Garneau-Monten, entre outros.

Com a direção de Gerard Johnstone, o roteiro foi escrito por Akela Cooper e James Wan.

M3GAN estreia no dia 19 de janeiro de 2023.

